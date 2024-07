A la découverte de la nouvelle Volkswagen Golf R

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Un look full black!

Lancer le diaporama

vw golf r +20 Ça la rend encore un peu plus méchante! Non? Dites-le nous en commentaires.

Il n’y a pas que la GTi dans le catalogue de la Golf, il y a aussi la GTi Clubsport. Niveau agressivité, elle en donne déjà pour son argent. Elle garde les codes GTi, avec une sportivité encore plus exacerbée. Toutes les touches de rouge à bord sont bien là comme on l’attend d’une GTi de ce standing. Et puis il y a 300 chevaux sous le capot. Vous savez quoi? Il y a encore mieux!

Au-dessus de la GTi, il y a la R, dont la saga a commencé avec la Golf 4 R32 et son 6 cylindres à la sonorité si particulière. Avec la 8ème génération de la compacte légendaire de Volkswagen restylée, la lignée de la R ne s’arrête pas. Elle booste même carrément son image et s’offre une inédite Black Edition. Et autant vous le dire tout de suite, nous on l’adore déjà!

Le logo encore plus visible!

Lancer le diaporama

vw golf r +20 On le voit encore mieux sur notre petite vidéo visible sur notre Instagram @leblogauto

Pourquoi? Il suffit de la regarder. Ce look monochrome complètement noir lui va à ravir! Cela lui donne une personnalité toujours sportive, mais plus sombre et aussi plus mystérieuse. Avec les feux allumés, elle a l’air encore plus ténébreuse, mais aussi hyper moderne avec ce jonc lumineux, comme beaucoup de VW actuelles. La nouveauté la plus visible se voit comme le nez au milieu de la figure, il s’agit du logo rétro-éclairé.

A l’extérieur, tous les détails sont noirs, au point de rendre les logos quasiment invisibles. Pourtant ils sont tous là, dans la calandre, sur le coffre, et aussi au centre des superbes jantes forgées de seulement 8 kilos chacune. Pour rappeler l’édition spéciale, le nom BLACK s’affiche sur le montant B, lui aussi évidemment de couleur noire. Du coup, on voit à peine le bouclier modifié avec ses petites ailettes aux extrémités.

Un mode de conduite inédit

Lancer le diaporama

vw golf r +20 Etait-ce nécessaire de le préciser?

Du coup, en ouvrant la porte, on est presque déçu de voir les accents bleus disséminés ici et là. On en trouve sur la sellerie, les surpiqures sont également de cette couleur. Et le rétro-éclairage à bord l’est également suivant le mode choisi. Le volant porte les mêmes distinctions, et surtout la touche R est maintenue. Contrairement aux autres Golf, la R garde les boutons tactiles, mais leur sensibilité a été modifiée pour éviter d’activer une fonction par accident.

Du point de vue des équipements, l’instrumentation a eu droit également à une mise à jour. Les modes de conduite ont été maintenus, mais il faut noter l’apparition d’un inédit tout particulier, comme sur la GTi Clubsport, nommé « Nurburgring ». Mais qu’apporte-t-il vraiment de différent? Un porte-parole nous explique qu’il s’agit du réglage « Race », mais avec les suspensions actives DCC moins raides. Il rend la voiture ainsi plus efficace sur ce circuit hyper bosselé.

Le même moteur que l'Audi S3

Lancer le diaporama

vw golf r +20 Prête à dévorer l'asphalte! Bientôt notre tour!

Le Digital Cockpit Pro dispose avec le Pack Performance d’un accéléromètre et aussi d’un chronomètre évolué permettant de mesurer ses tours. Pour cela, il prend un point GPS de référence, et compte chaque fois que l’on y repasse. De quoi mesurer votre temps sur une boucle privée que vous auriez façonné vous-même.

Sous le capot, on retrouve le moteur désormais à la puissance de série de 333 chevaux. Les performances sont annoncées évidemment à la hauteur de ce que l’on attend. Le 0 à 100 km/h est exécuté en 4,6 secondes, la vitesse de pointe atteint elle les 270 km/h avec le pack qui va bien. La transmission intégrale est toujours de la partie.

Vous cherchez un véhicule d'occasion ? Retrouvez des milliers d’annonces sélectionnées pour vous aider à trouver le bon véhicule d’occasion.

Podcast Men Life

Pour résumer Nous avons eu l’occasion de la conduire, alors qu’elle était encore camouflée avant d’être dévoilée le mois dernier. Au volant, on ressent dès les premiers mètres la direction beaucoup plus directe et consistante qu’auparavant. Malgré le système d’échappement Akrapovich en titane, la sonorité manque d’agressivité. On attend maintenant avec impatience de l’essayer sur nos routes, puisqu’elle apparaitra au catalogue français, malgré le malus maximum.

Pierrick Rakotoniaina

Rédacteur

La quotidienne Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. Je m'inscris