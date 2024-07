Restomod : Pourquoi Evoluto défigure la Ferrari F355 ?

Zapping Le Blogauto Essai Citroën e-C4X de 136ch

La Ferrari F355 est sans doute l'une des dernières Ferrari qui fait l'unanimité sur son dessin signé Pininfarina. Et pour une voiture qui célèbre ses 30 ans cette année, elle reste sacrément d'actualité avec moins de 5 secondes pour le 0 à 100 km/h et surtout un poids plume de 1 350 kg.

Evoluto estime donc que le dessin de Pininfarina mérite d'être corrigé. Résultat, la F355 y gagne des ouïes un peu partout, sur les ailes avant derrière les phares popup, à l'arrière près des feux, etc. On dirait un mix entre une F355 et une 288 GTO. Un "jacky tuning" quoi. Le bouclier avant est lui aussi redessiné et intègre désormais des feux diurnes plus fins qu'à l'origine et des clignotants "masqués".

A l'arrière, les feux restent ronds, mais là aussi ils sont modernisés. Surtout une grille noire est ajoutée pour aérer au mieux le moteur à priori. Pourquoi pas. En revanche, Evoluto installe un gros diffuseur ostentatoire là où la F355 est discrète (elle n'a pas besoin d'en rajouter). Mais, c'est sans doute l'intérieur qui est le pire dans ce restomod. Cela a beau avoir été dessiné par l'équipe de Callum Design, on a l'impression d'être dans une mauvaise Lamborghini de footballer.

Sous le capot arrière, le V8 atmosphérique est retouché et Evoluto indique que plus de 200 pièces ont été modifiées. Le résultat ce sont 420 chevaux quand la F355 se "contentait" de 380 chevaux. La carrosserie est entièrement en carbone et la F355 fait une cure d'amaigrissement. 1250 kg sur la balance en poids visé contre 1350 d'origine. De ce point de vu, c'est bénéfique. Evoluto indique que la rigidité à la torsion est accrue de 23%.

La transmission 6 vitesses manuelle a été revue elle aussi, ainsi que le freinage avec du Brembo 6 pistons à l'avant et 4 à l'arrière. Les disques peuvent même passer au carbone-céramique. Quant aux jantes, ce sont des 19 pouces, chaussées de Michelin Pilot Sport 4S en 235/35/19 à l'avant et 305/30/19 à l'arrière.

Seuls 55 exemplaires de la F355 Evoluto sont prévus. C'est déjà trop. Les donneuses ne seront plus "matching numbers" et perdront en valeur sur le long terme. Après, on peut s'en ficher. Chaque exemplaire sera sur mesure, créé avec son propriétaire. Difficile donc de mettre un prix sur cette transformation.

En plus, on perd les blasons dans l'histoire. Seul le cavalino rampante subsiste sur la grille à l'avant.