Comment garer sereinement sa voiture pendant ses vacances ?

En matière de stationnement dit de surface, l’article R417-12 du Code de la Route fixe une durée maximale de stationnement à sept jours (7) consécutifs au même endroit avant que le véhicule ne soit considéré comme une « voiture ventouse » et soit possiblement enlevé. On fait mieux comme retour de vacances que de devoir aller récupérer son véhicule et régler la note salée de la fourrière. La durée de sept jours peut même être réduite par arrêté municipal ou autre.

En outre, de plus en plus de municipalités conservent le stationnement payant même pendant la période estivale, et surtout limitent la durée maximum de stationnement en surface à quelques heures.

L’idéal est donc de trouver un parking privé ou concédé qui accepte un véhicule pour plus de sept jours par exemple. Vous pouvez tenter de « squatter » un parking de grand magasin, mais là encore, le propriétaire peut faire appel à une dépanneuse pour faire enlever le véhicule en stationnement abusif et demander des dédommagements. Si vous avez son accord, c’est différent.

Reste la solution la plus simple, passer par les parkings officiels. Cela coûte le temps du stationnement, mais présente plein d’intérêts et non des moindres.

Des avantages certains

En premier lieu, on peut réserver sa place dans ce genre de parking. Fini la perte de temps à chercher une place libre et son vol attrapé à la course après tout ce temps perdu. On peut réserver en ligne ce qui, là aussi, libère du temps puisqu’on le fait de chez soi, quand on veut, même le soir ou le weekend. On a le tarif écrit noir sur blanc et on peut donc librement choisir celui qui convient en fonction des prestations.

Car c’est un autre gros plus de ces parkings, ils offrent des options sur les prestations proposées. Ce n’est pas un bête parking en sous-sol. Non. On peut par exemple avoir un service de voiturier pour ne pas avoir à s’occuper de garer et aller chercher sa voiture. Pratique quand on revient les bras chargés de produits acquis en duty free. On peut également choisir son emplacement : près des ascenseurs, couvert, en extérieur, etc. Et souvent, il y a des navettes gratuites pour amener jusqu’au hall de gare ou au terminal de l’aéroport. Le prix varie en fonction des options et est clairement mentionné.

Ces parkings offrent également des bornes de recharge pour véhicule électrique sur lesquelles vous pourrez recharger votre voiture et la retrouver chargée à votre retour. Les motocyclettes sont aussi les bienvenues dans ces parkings. En bref, la meilleure façon, et la plus sereine de voyager si on doit prendre le train ou l’avion, est de réserver son parking à l’avance, en choisissant sa formule.

À titre d’exemple, les parkings autour de l'aéroport de Paris proposent une réservation en ligne que vous soyez à Charles de Gaulle ou Orly. Plusieurs offres existent : le parking eco avec navette gratuite à disposition, le parking au contact (solution couverte dans le terminal) ou le parking premium vraiment au pied de l’ascenseur. Un service de valet existe même au P2 de Paris-Orly !

Laisser sa voiture pour mieux la retrouver au retour

Une autre solution commence à émerger, même si elle reste encore marginale, c’est la location de parkings entre particuliers. Elle permet de trouver un emplacement à un bon tarif, mais on n’a pas forcément le choix de trouver à proximité immédiate de l’aéroport ou de la gare.

Si vous faites cela, c’est que vous faites partie des 25 % de Français qui privilégient le train ou l’avion pour leur vacances. Encore marginal il y a quelques temps, cette pratique augmente avec les avantages qu’elle procure sur le temps de transport, mais aussi la fatigue et le côté pratique. Et c’est sans compter sur l’aspect environnemental.

Evidemment, cela ne convient pas à tout le monde et les afficionados de la voiture restent très majoritaires. Sans doute parce que dans leur esprit, laisser sa voiture près de l’aéroport ou de la gare ferroviaire va coûter très cher. Avec seulement une poignée d’euros par jour, la tranquillité d’esprit en vaut sans doute la peine.

Et si la meilleure façon de partir en voiture était de la laisser à l’aéroport ?