Monza 2024 : les cloches sonnent à Maranello pour Leclerc

Une longue procession ?

Le Grand Prix d'Italie 2024 à Monza est-il un tournant du championnat ? Lando Norris part en pole position devant son coéquipier Piastri tandis que le leader du championnat, Max Verstappen, s'élance 7e derrière des clients comme Hamilton, les deux Ferrari ou l'autre Mercedes. Autant dire que le départ sera primordial. Norris ne nous a pas habitué à être "plat du pied, sécurité", et aujourd'hui ?

Si Norris remporte le GP de Monza et que Verstappen marque le pas, l'écart se réduira fortement au championnat et Norris pourrait mettre la pression sur Verstappen. Le départ de Newey, qui ne touche plus à la voiture de cette année normalement, commencerait-il à se faire sentir ? Ce GP sera aussi une grande première pour Franco Colapinto, 18e sur la grille avec sa Williams.

Pour les stratégies pneus, Pirelli en annonce deux : démarrer en mediums et mettre les durs entre le 19 et le 25e tour, ou faire l'inverse en démarrant en durs. On devrait avoir les mediums sur le début de la grill, les durs sur la deuxième partie, à moins que quelqu'un se décale complètement. A noter que c'est l'anniversaire de Carlos Sainz. Un podium en cadeau ? Les tifosis ne seraient pas contre, c'est certains.

A noter que la température est élevée 33,6°C dans l'air, 52,2°C sur la piste et un risque d'averse qui augmente mais reste à 40%. Autant dire que l'on risque d'avoir une bonne sieste.

Départ - 53 tours

Tout le haut de la grille est en mediums sauf les deux Red Bull. Ocon et Stroll ont aussi décidé de partir en pneus durs. Quel départ de Piastri qui n'hésite pas à attaquer son coéquipier Norris à la deuxième chicane ! Norris se montre encore trop tendre lors du départ. C'est quelque chose qu'il doit absolument travailler. Leclerc profite de la bataille entre les deux McLaren pour dépasser Norris à la réaccélération de cette deuxième chicane. La catastrophe est pour Russell qui a manqué de perdre la voiture au premier freinage et passe par l'échappatoire.

Bon, on a eu pas mal d'animation en piste, mais cela devrait rentrer dans un "ronronnement" désormais. Leclerc remonte sur Piastri grâce au DRS et l'aspiration qui est forte à Monza. Hülkenberg a fait un peu n'importe quoi en tentant de doubler Tsunoda. Il bloque les roues et emplafonne la VCARB. Après 7 tours, on a Piastri sous la menace de Leclerc, puis Norris, Sainz, Hamilton, Verstappen, Russell, Perez, Albon et Alonso qui s'accroche au dernier point pour le moment.

Pour Tsunoda, cela s'arrête là. Trop de dommages sur la voiture après l'éperonnage par Hülkenberg. Du côté de Red Bull, on demande à Verstappen et Perez de ménager leurs gommes et de laisser les autres "cramer" leur mediums. Ricciardo prend 10 secondes pour avoir causé une collision avec Hülkenberg, c'était avant le freinage "kawabunga" de Hülk. Hülkenerg aussi prend 10 secondes.

Tour 10/53

On se demande si Leclerc ne "joue" pas avec Piastri en se faisant emmener dans la zone DRS pour mieux le dépasser au moment de changer les pneus. Norris pousse et devrait rentrer aux stands. Il est revenu dans la zone DRS de Leclerc. Leclerc de son côté s'est fait décrocher d'un coup. On appelle Norris qui bloque tout en rentrant ! Espérons qu'il n'a pas dépassé la limite. Très beau changement de pneus. On tente l'undercut sur Leclerc.

Norris repart derrière Ocon mais le passe rapidement. Ocon ne cherche même pas à batailler. Ce n'est pas sa bataille et il n'a pas la voiture pour. Leclerc et Hamilton rentrent aux stands en même temps. 2,5 s d'arrêt pour Ferrari, 2,3 pour Mercedes. Et Norris est devant Leclerc ! L'undercut a fonctionné. Piastri va devoir rentrer sinon il va se faire passer par Norris ! 2 tours après Norris, Piastri rentre. Sainz reste en piste. Norris reste derrière Piastri, mais il est bien plus prêt de Piastri qu'avant. Leclerc est mécontent de la stratégie de Ferrari.

Sainz lui a décidé de rester en piste et tant pis pour l'undercut. Norris a Albon entre lui et Piastri. Mais le pilote Williams rentre un tour plus tard et voilà les deux McLren l'une derrière l'autre, à la 4 et 5e place. Devant on a Sainz devant les deux Red Bull de Verstappen et Perez.

Hamilton dépasse Stroll qui n'a pas encore changé de pneus. Ah la cata pour Ricciardo, un mécano a machinalement touché l'aileron (sans rien faire dessus) alors que l'Australien devait observer une pénalité de 10 secondes. Il reprend une pénalité.

Tour 20/53

Désormais, Leclerc se fait emmener par Norris alors que la piste est en train de refroidir. Sainz rentre au 20e tour. 2,4 secondes. Sainz repart derrière Ocon qui n'a visiblement pas cherché à faire le freinage et a même ralenti Hamilton qui lui se bat avec Sainz. Sainz est 6e. Verstappen a pris la tête de la course mais les pneus durs n'ont pas l'air de tenir. On l'avait un peu oublié, Russell dépasse Bottas pour la 9e place.

Piastri compte 1,6 seconde d'avance sur Norris. Magnussen fait une Magnussen et tape Gasly à la chicane. Vivement qu'il reparte de la F1 (d'ailleurs il devrait être suspendu au prochain GP avec 12 Points sur sa licence). Chez McLaren on doit commencer à se poser une question : favoriser Norris pour le championnat ou être honnête et laisser la victoire à Piastri ? Verstappen rentre à la fin du 22e tour. 6,2 secondes d'arrêt chez Red Bull ? Souci de pneu arrière droit. Et il repart en durs ! Cela signifie un deuxième arrêt puisqu'il faut passer au moins deux composés différents.

Perez l'imite après et repart derrière son chef de file. A la mi-course, on a Piastri devant Norris, Leclerc, Sainz, Hamilton, Verstappen, Perez, Russell, Ocon et Alonso. Ocon n'a pas encore changé de pneus. Alonso passe Ocon pour le gain de la 9e place.

Tour 30/53

Au fait, que fait le rookie Colapinto ? Il vient de dépasser Pierre Gasly de façon propre. Il est 15e tandis que Albon est 11e. Russell et Perez se chiffonne en piste pour la 7e place. Perez a poussé Russell qui a dû couper la chicane. Mais Russell a rendu la place, même si Perez a une nouvelle fois "chouiné" à la radio. Norris fait une petite erreur et voit Leclerc être sur ses basques. Cela donne de l'air à Piastri et fait se lever les tifosis.

Novel arrêt pour Norris au 33e tour. 3,3 secondes avec un souci de pneu avant droit. Les prévisions de Pirelli étaient mauvaises. Norris repart derrière Verstappen qui doit s'arrêter encore. Mais cela arrange Piastri en fait. Russell repasse par les stands au 34e tour et va tenter l'undercut sur Perez. Mais 4,2 secondes d'arrêt ! Bon sang. Russell repart 12e derrière Ricciardo. Décidément les arrêts ont de gros soucis ce dimanche avec la température.

Perez est rappelé aux stands pour couvrir Russell. 2,3 secondes d'arrêt. Perez repart 1,5 seconde devant Russell. Le temps d'arrêt supérieur coûte cher à Russell. Piastri compte 5,7 secondes d'avance sur Leclerc. Red Bull demande à Verstappen de défendre sur Norris. Intéressant. Cela pourrait permettre à Leclerc de lui chiper la 2de place. Des points en moins pour le championnat.

Perez passe Albon pour la 8e place. Il y a encore Magnussen devant. Russell passe aussi Albon et reste à portée de DRS de Perez. Chez McLaren, on se demande si Ferrari ne tenterait pas un seul arrêt pour Leclerc. Piastri pense que cela n'ira pas au bout. Hamilton repasse par les stands au 38e tour. Hamilton repart derrière Piastri, à la 6e place et espère que Sainz va repasser encore par les stands.

Russell est poussé à la limite de la piste par un Perez trop rugueux. Mais le pilote Mercedes freine tard et passe à la 1e chicane. Russell 7, Perez 8e.

Tour 40/53

McLaren repasse par les stands et laisse Leclerc en tête du GP de Monza. Les tifosis sont évidemment déchaîner, surtout que Sainz est 2d. Sainz n'a plus de pneu avant gauche selon ses dires mais va tenter de résister à Piasri pour que Charles puisse l'emporter. Mais il ne peut rien contre la première McLaren, ni contre la deuxième.

Mais cela a sans doute suffit pour Leclerc qui pourrait réussir le pari d'un seul arrêt. Il reste 5 tours et Norris a 8 secondes de retard. C'est sans doute trop. Les tifosis sont en fusion et à Maranello on doit se préparer à sonner les cloches pour une victoire rouge.

Est-ce que McLaren va demander à Piastri d'inverser sa position avec Norris ? 5,7 secondes de retard pour Piastri qui va pousser jusqu'au bout au cas où. 3,7 secondes seulement. Leclerc doit garder la tête froide et ne pas faire la moindre erreur.

Arrivée

Victoire de Leclerc devant Piastri et Norris. McLaren avait toutes les cartes en main pour remporter ce grand prix de Monza. Pour une fois, la stratégie a été du côté de Ferrari. Sainz est 4e devant Hamilton et Verstappen. Le leader du championnat perd de gros points sur Norris, mais cela aurait pu être pire.

C'est seulement la 7e victoire de Leclerc en carrière. Il rejoint Montoya, mais surtout René Arnoux qui en compte 3 avec Ferrari et 4 avec Renault.

Charles Leclerc Oscar Piastri Lando Norris Carlos Sainz Lewis Hamilton Max Verstappen George Russell Sergio Perez Alexander Albon Kevin Magnussen Fernando Alonso Franco Colapinto Daniel Ricciardo Esteban Ocon Pierre Gasly Valtteri Bottas Nico Hulkenberg Guanyu Zhou Lance Stroll Yuki Tsunoda

Classement pilotes 2024

62 points entre Verstappen et Norris. Si McLaren avait demandé à inverser les positions, ce serait 59 points. Leclerc recrée un peu l'écart avec Piastri. A noter que Colapinto dépasse déjà Bottas avec sa 12e place à l'arrivée.

Pos Driver Pts 1 Max Verstappen 303 2 Lando Norris 241 3 Charles Leclerc 217 4 Oscar Piastri 197 5 Carlos Sainz 184 6 Lewis Hamilton 164 7 Sergio Perez 143 8 George Russell 128 9 Fernando Alonso 50 10 Lance Stroll 24 11 Nico Hulkenberg 22 12 Yuki Tsunoda 22 13 Daniel Ricciardo 12 14 Pierre Gasly 8 15 Oliver Bearman 6 16 Kevin Magnussen 6 17 Alexander Albon 6 18 Esteban Ocon 4 19 Zhou Guanyu 0 20 Logan Sargeant 0 21 Franco Colapinto 0 22 Valtteri Bottas 0

Classement équipes 2024

Cela chauffe sérieusement pour Red Bull qui n'a plus que 8 points d'avance sur McLaren très en forme. Ferrari revient à 39 points. Derrière, l'écart est fait définitivement sur Mercedes qui va devoir se contenter de la 4e place au championnat.

Aston Martin a suffisamment d'avance pour voir venir à priori. D'ailleurs si les verts n'ont pas marqué à Monza, Racing Bulls non plus. Donc pas de dommage.