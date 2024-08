F1 Zandvoort 2024 : Lando Norris douche le public

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Qualifications qui s'annoncent très compliquées pour tout le monde. La météo est pluvieuse et le vent est de la partie. A Zandvoort, cela complique grandement la tenue de cap des monoplaces et peut pousser à l'erreur. Une erreur, on en a vu une énorme en essais libres #3 par Logan Sargeant. Il a mis deux roues dans l'herbe, entrainé sur l'extérieur par sa Williams. Il l'a perdu et tapé très violemment les rails. Coup de bol, personne n'a été blessé, ni le pilote, ni les commissaires, ni les photographes ni les spectateurs.

En revanche la Williams étant détruite, il n'est pas sûr que l'on voit Sargeant en qualification. Peut-être en course demain si l'écurie a de quoi reconstruire la voiture et le veut. Sargeant est dit sur un siège éjectable pour placer Kimi Antonelli et l'aguerrir avant la saison prochaine. Mais, pour le moment ce sont des bruits de paddock puisque Mercedes n'a pas confirmé le jeune pilote, contrairement à Alpine et Jack Doohan (fils du champion de moto Michael Doohan) au côté de Pierre Gasly pour 2025.

Sous la pluie, la FP3 s'est terminée par un sprint pour faire un tour lancé et on a vu Verstappen forcer le passage dans les stands, coupant la ligne de sortie. Pénalité en vue ? Hülkenberg est revenu à son stand avec un aileron cassé, menaçant de passer sous la voiture. Au Canada, Perez avait pris 3 places de pénalité pour avoir fait cela en pleine course... Mais, non, Verstappen n'a reçu qu'un avertissement. Cohérence des pénalités...

Q1 - Sainz non loin de la correctionnelle

Nico Hülkenberg signe le premier temps de cette qualification en 1:13.062. A noter que la Haas a connu plusieurs soucis de frein déjà ce weekend (blocage soudain). Le temps de Hülk ne tient pas longtemps et on a Stroll en tête avec 1:11.832 devant Albon ! De gros noms s'y cassent les dents. Bizarre. Ah, tout de même Piastri bat ce temps. Avec la pluie, la piste a dû être nettoyée et même si elle est sèche, les pilotes doivent la "réapprendre".

A 12 minutes de la fin de la Q1, Hamilton s'installe en tête en 1:11.375, devant Norris et Piastri. Verstappen se glisse entre les McLaren. Gasly est 5e. Max est sous pression ce weekend et la RedBull n'est pas à l'aise. Hamilton a-t-il gêné Perez ? En tout cas le Mexicain l'estime à la radio. On verra plus tard.

La hiérarchie est étrange. A 5 minutes de la fin, on a Hamilton 2 millièmes devant Norris, 18 millièmes devant Verstappen et 166 millièmes devant Piastri. Suivent Gasly, Stroll, Hülkenberg, Albon, Leclerc, et Russell. Perez est 11e, Sainz 15, en danger. La Ferrari n'a pas les bons réglages et n'arrive pas à garder les pneus dans la fenêtre de fonctionnement. Pour le moment, on a les deux VCARB (Toro Rosso), les deux Sauber et Sargeant qui seraient éliminés. Sargeant ne roulera pas, c'est sûr.

A 2 min 30 de la fin, on a un bouchon dans les stands ! Verstappen repart mais avorte son tour. Zhou n'améliore pas mais Bottas tiré par une Mercedes sr hisse 15e et pousse Sainz dans la zone rouge. Tsunoda 7e s'en sort ! Ricciardo 13e. On a Ocon et Bottas de nouveau dans la zone d'élimination. Alonso 4e. Sainz meilleur temps ! La piste accélère. Leclerc 2d, la température remonte et revoilà les Ferrari. Russell en tête.

Perez prend le lead. Ocon ne peut pas faire mieux et sera éliminé. C'est fini. On a Ricciardo premier éliminé devant Ocon, Bottas, Zhou et Sargeant.

Q2 - bye bye Sainz et Hamilton

S'il a signé le premier temps de la Q1, Perez a usé un train de pneus neufs de plus que les autres. Cela risque de lui manquer en Q3 à moins qu'il tente de l'économiser en Q2. Leclerc se hisse en haut de la feuille des temps, mais en 1:11.665 ce n'est pas génial. Le temps se couvre de nouveau. Va-t-on avoir une averse pour pimenter le tout ?

1:10.505 pour Piastri ! Joli chrono pour le pilote McLaren. Verstappen se bat avec sa voiture et ne peut pas faire mieux. Norris bat le temps de Piastri pour 9 millièmes. La pole va être tendue aujourd'hui. Russell se hisse en 3e place à 56 millièmes. Suivent donc Verstappen, Hamilton et Leclerc. Sainz est loin, en 10e position. Pour le moment, sont éliminés Magnussen, Gasly, Tsunoda, Hülkenberg et Albon.

Si les 4 premiers semblent rester aux stands, les 11 suivant sont ressortis pour tenter d'améliorer et éviter de se faire piéger par une amélioration de la piste. Hülkenberg échoue à se sortir du bottom 5. Gasly lui signe le 6e temps. Mais les temps s'améliorent. Tsunoda est derrière. Perez 4e. Albon 5e !

Alonso n'est que 8e. Sainz 9e. Aïe ! Stroll 4e. Hamilton se rate ! 11e ! Leclerc 6e. Cela pousse Sainz dans la zone d'élimination. Quel coup de tonnerre ! Sainz et Hamilton ne seront pas en Q3 ! Ils sont accompagnés dans l'élimination par Tsunoda, Hülkenberg et Magnussen. Verstappen a joué avec le feu car il termine 8e de cette Q2 en n'étant pas ressorti. Mais cela paiera peut-être en Q3 avec des pneus neufs en plus.

Q3 - Max Max, pas super pas super Max

Piastri semble très très à l'aise, de même que Norris. Piastri signe le meilleur temps provisoire en 1:10.193. Verstappen ne peut pas faire mieux pour 29 millièmes. Mais Norris arrive et les règle en 1:10.074 ! On n'est pas loin de passer sous les 1:10. Leclerc est loin. Il se fait même passer par Russell à la 4e place. Gasly est 6e, mais dernier à avoir signé un temps, en attendant Stroll, Perez, Albon et Alonso qui vont se décaler pour avoir une piste libre.

Stroll signe le 6e temps, loin des autres lui aussi. Les deux Aston Martin sont sortis alors que le vent est légèrement plus fort. Raté. Alonso sort son expérience pour signer le 5e temps, devant Leclerc. Etrangement, Perez et Albon ont décidé de faire leur unique tour lancé avec le paquet. 8 pilotes repartent en piste.

Ah petite erreur de Verstappen dans le pif-paf. 1:10.029, il signe la pole provisoire. Mais Norris douche les spectateurs en signant un 1:09.673 ! Il reste Piastri pour finir de doucher les Orange. Non ! Il reste 3e et Verstappen garde sa première ligne. Russell dans un ultime effort signe le 4e temps.

Nouvelle pole position de Lando Norris. C'est sa 4e pole en carrière, la 3e de la saison après l'Espagne et la Hongrie. L'Anglais semble très très à l'aise aujourd'hui, mais la course sera une autre paire de manche.

Résultats de la qualification du Grand Prix des Pays-Bas 2024

Ne pas oublier qu'Hamilton est convoqué à la Direction de Course pour sa manoeuvre qui aurait gêné Perez. Des places de pénalité à venir ? Ce serait boire le calice jusqu'à la lie !