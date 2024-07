F1 : Audi débarque Seidl et promeut Mattia Binotto

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

Binotto, le retour

Plus tôt cette année, le constructeur automobile allemand Audi a pris la pleine propriété de l'équipe Sauber, renommée Kick Sauber cette année et qui passera sous la pleine bannière Audi à partir de 2026, avec un tout nouveau groupe motopropulseur actuellement développé en interne en Allemagne.

Mattia Binotto, 54 ans, prendra la direction des opérations dès le1er août en tant que directeur opérationnel et directeur technique basé à l'usine Sauber de Hinwil, en Suisse, et rapportera directement au conseil d'administration. Entré à Maranello dans les années 90, Binotto était directeur technique chez Ferrari jusqu'à être promu Team Principal en 2019. Il a quitté Maranello en 2022 après trois ans à ce poste et des critiques sur sa gestion sportive.

Dans le cadre de la restructuration, Andreas Seidl – qui a rejoint Sauber en janvier 2023 au poste de PDG de l'équipe Audi – s’en va, ainsi que le directeur d'Audi Oliver Hoffmann, qui supervisait le projet.

"Je suis ravi que nous ayons pu recruter Mattia Binotto pour notre ambitieux projet de Formule 1", a déclaré Gernot Dollner, PDG d'Audi. "Avec sa vaste expérience de plus de 25 ans en Formule 1, il pourra sans aucun doute apporter une contribution décisive pour Audi."

Expliquant la restructuration, Dollner a ajouté : « Notre objectif est d’amener l’ensemble du projet de Formule 1 au rythme de la F1 grâce à des structures de gestion claires, des responsabilités définies, des interfaces réduites et des processus de prise de décision efficaces. Pour cela, l’équipe doit être capable d’agir de manière indépendante et rapide. "Je voudrais remercier Oliver et Andreas pour leur travail important dans l'établissement de notre entrée en Formule 1 et leur engagement dans sa préparation", a-t-il déclaré.

Mettre fin aux tensions internes

Au-delà des remerciements formels de circonstance, la première partie de cette citation explique tout. La structure Audi F1 était trop lourde et parasitée. Ce départ de Seidl et Hoffmann n’est pas anodin, faisant suite à des allégations récentes de vives tensions internes dans la structure de management d’Audi. Plusieurs médias avaient évoqué une lutte de pouvoirs entre les deux hommes. L’arrivée de Hoffmann au sein de la structure F1 en mars dernier a créé un palier supplémentaire dans la hiérarchie, entrant potentiellement en concurrence avec les attributions de Seidl.

Hoffmann supervisait l’ensemble du projet F1 d’Audi : l’écurie Sauber basée à Hinwil, le développement du groupe propulseur à Neuburg et la direction stratégique de l’équipe. De son côté, Seidl, en tant que PDG, était chargé de mettre en œuvre le rêve F1 d’Audi et d’en être le visage public. Sur le papier, les deux rôles semblent extrêmement similaires. Un fauteuil pour deux…

Des changements ont eu lieu aussi dans les échelons supérieurs de Volkswagen/Audi depuis que Seidl a commencé à leur parler de son arrivée, notamment Gernot Dollner remplaçant Markus Duesmann en tant que PDG en septembre dernier. Audi semble confirmer que Binotto reprendra les tâches à la fois de Seidl et Hoffmann, abandonnant donc sa tête bicamérale qui a visiblement fait des étincelles

Binotto n’avait pas caché son désir de revenir en F1. Un temps préssenti chez Alpine, il avait eu aussi des discussions avec Aston Martin, Alpine, ainsi qu'Audi. En prenant cette décision maintenant, Binotto aura 18 mois pour finaliser les préparatifs en vue de l'arrivée complète d'Audi en Formule 1 en 2026.

Sa nomination devra aider l'équipe à accélérer sa reconstruction et ses préparatifs, le recrutement d'un deuxième pilote pour 2025 et au-delà, et à améliorer la fortune de l'équipe Sauber à court terme pour garantir qu'Audi puisse être compétitif le plus tôt possible en F1.

Quel leader au volant ?

C’est peut-être ce qui explique pourquoi Carlos Sainz a hésité à rejoindre Audi, alors que le constructeur avait clairement manifesté son intérêt pour le pilote espagnol, qui cèdera son baquet Ferrari l’an prochain à Lewis Hamilton.L'espagnol joue la montre et se fait désirer, cherchant sans doute à récupérer un baquet Mercedes voire Red Bull si l'écurie autrichienne active le siège éjectable à propos de Sergio Perez.

Le premier pilote confirmé comme faisant partie du nouveau projet F1 d'Audi est Nico Hulkenberg, qui passera de Haas à Kick Sauber en 2025. Le pilote finlandais Valtteri Bottas et le pilote chinois Zhou Guanyu représentent l'équipe Hinwil depuis 2022, mais l'avenir des deux pilotes est inconnu au-delà de la fin de la campagne en cours.