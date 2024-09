WEC COTA 2024 :Kubica/Ye/Shwartzman battent Toyota

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Il n'y avait pas que le grand prix de F1 de Monza (remporté par Charles Leclerc et Ferrari) hier en épreuve d'envergure. Il y avait aussi l'endurance avec une épreuve de 6 heures, le Lone Star Le Mans. Sur le circuit d'Austin au Texas, la victoire semblait tendre les bras à Toyota avec la #7, mais une pénalité a permis à la Ferrari d'AF Corse de l'emporter d'un souffle.

En qualifications, c'est la Ferrari officielle #51 de Giudi/Calado/Giovinazzi qui a signé l'hyperpole pour 277 millièmes devant la Ferrari #83. Derrière, c'était très serré puisque la Cadillac #2 est troisième à seulement 17 millièmes. A noter la belle vitesse de l'Alpine A424 avec le 4e temps à 361 millième de la pole. Du côté de Toyota c'est la soupe à la grimace puisque la seule voiture dans l'hyperpole (les 10 plus rapides NDLA) était la #7, la #8 étant 12e, derrière la première Peugeot #93.

Les 18 prototypes LMH et LMDh se tenaient en 1,6 secondes, la marche étant fermée par la Lamborghini #63 de Bortoloti/Kvyat/Mortara.

En course, Robert Kubica a fait parler tout son talent. L'un des plus grand "what if..." de la Formule 1 a réalisé un double relais époustouflant, donnant un net avantage à la Ferrari jaune. Chez Ferrari, même si officiellement cette troisième 499P n'est pas "officiellement officielle", elle fait partie de la famille et des consignes ont été données à Giovinazzi, plus lent que Kubica, de le laisser passer. Une victoire est une victoire. Autant ne pas se tirer dans les pattes.

Mais, Toyota n'a pas abdiqué et la numéro 7 est remontée au fil des tours sur la Ferrari 83. On pensait même que la victoire allait leur échoir. C'était sans compter sur une boulette et un non respect des drapeaux jaunes. Après un drive through (passage par la ligne des stands à vitesse réduite NDLA), Kobayashi a bien tenté tout ce qu'il a pu pour remonter. Il est même revenu dans le sillage de Shwartzman. Mais un freinage raté a mis fin aux espoirs de Toyota et de son équipage.

Classement du Lone Star Le Mans 2024

A l'arrivée, on a donc la Ferrari #83 qui termine devant la Toyota #7 et la Ferrari #50. La #51 a dû abandonner après un accrochage avec une LMGT3. Les joies de l'endurance avec des catégories différentes. C'est la 6e voiture différente qui gagne en 6 courses WEC. Sacrée statistique s'il en est.

Cadillac termine à la 4e place avec la #2. La bonne nouvelle pour les bleus vient d'Alpine dont le moteur a tenu. La #35 de Chatin/Habsburg/Milesi termine à une très belle 5e place. On a dû déboucher le champagne chez Alpine. Surtout que la seconde voiture, la #36 avec Schumacher/Lapierre/Vaxivière termine 9e. Deux protos dans le top 10.

En revanche, côté Peugeot, ce n'est toujours pas cela avec la numéro 93 de Vergne/Jensen/Müller en 12 position et la #94 qui a abandonné après 121 tours (183 pour les vainqueurs). Porsche a été un ton en dessous, BMW aussi, et du côté de Toyota la #7 a entretenu l'illusion, pas la #8 qui termine 15e derrière la Lamborghini Iron Lynx.

En LMGT3, c'est l'Aston Martin Vantage AMR #27 du Heart of Racing qui l'emporte devant la Porsche 911 GT3 R #92 du Manthey Purerxcing et la 911 #91 du Manthey EMA. L'Aston Martin avait signé la pole position.

Position Equipe / Pilotes N° Tours Temps écoulé Ecart 1er AF CORSE

Kubica R. Shwartzman R. Ye Y. #83 183 6:00:23.755 2e TOYOTA GAZOO RACING

Conway M. Kobayashi K. de Vries N. #7 183 6:00:25.535 1.780 3e FERRARI AF CORSE

Fuoco A. Molina M. Nielsen N. #50 183 6:00:50.037 26.282 4e CADILLAC RACING

Bamber E. Lynn A. #2 183 6:01:10.679 46.924 5e ALPINE ENDURANCE TEAM

Chatin P. Habsburg F. Milesi C. #35 183 6:01:34.268 1:10.513 6e PORSCHE PENSKE MOTORSPORT

Estre K. Lotterer A. Vanthoor L. #6 183 6:02:00.628 1:36.873 7e PORSCHE PENSKE MOTORSPORT

Campbell M. Christensen M. Makowiecki F. #5 183 6:02:05.249 1:41.494 8e BMW M TEAM WRT

Vanthoor D. Marciello R. Wittmann M. #15 182 6:00:24.494 1 Lap 9e ALPINE ENDURANCE TEAM

Lapierre N. Schumacher M. Vaxiviere M. #36 182 6:00:30.686 1 Lap 10e HERTZ TEAM JOTA

Button J. Hanson P. Rasmussen O. #38 182 6:01:25.104 1 Lap 11e PROTON COMPETITION

Tincknell H. Jani N. Andlauer J. #99 182 6:01:29.398 1 Lap 12e PEUGEOT TOTALENERGIES

Jensen M. MÜLLER N. Vergne J. #93 182 6:01:42.339 1 Lap 13e BMW M TEAM WRT

Van Der Linde S. Frijns R. Rast R. #20 182 6:01:49.454 1 Lap 14e LAMBORGHINI IRON LYNX

Bortolotti M. Mortara E. Kvyat D. #63 182 6:02:29.117 1 Lap 15e TOYOTA GAZOO RACING

Buemi S. Hartley B. Hirakawa R. #8 181 6:00:33.605 2 Laps 16e HEART OF RACING TEAMJames I. Mancinelli D. Riberas A. #27 164 6:01:05.796 19 Laps 17e MANTHEY PURERXCINGMalykhin A. Sturm J. Bachler K. #92 164 6:01:26.334 19 Laps 18e MANTHEY EMAShahin Y. Schuring M. Lietz R. #91 164 6:01:57.655 19 Laps 19e UNITED AUTOSPORTSCottingham J. Costa N. Saucy G. #59 164 6:02:05.137 19 Laps 20e TEAM WRTLeung D. GELAEL S. Farfus A. #31 164 6:02:27.867 19 Laps 21e PROTON COMPETITIONHardwick R. Robichon Z. Barker B. #77 163 6:00:24.931 20 Laps 22e UNITED AUTOSPORTSCaygill J. Pino N. Sato M. #95 163 6:01:12.465 20 Laps 23e TF SPORTKoizumi H. Baud S. Juncadella D. #82 163 6:01:42.770 20 Laps 24e AKKODIS ASP TEAMRobin A. SCHMID C. Van der Linde K. #78 163 6:01:50.973 20 Laps 25e VISTA AF CORSEHeriau F. Mann S. Rovera A. #55 163 6:02:19.502 20 Laps 26e AKKODIS ASP TEAMKimura T. Masson E. Lopez J. #87 162 6:00:39.831 21 Laps 27e IRON LYNXSchiavoni C. Cressoni M. Perera F. #60 162 6:01:27.409 21 Laps 28e IRON DAMESBovy S. Frey R. Gatting M. #85 160 6:06:40.004 23 Laps 29e TEAM WRTAl Harthy A. Rossi V. Martin M. #46 155 5:43:26.210 28 Laps 30e PROTON COMPETITIONKeating B. Pedersen M. Olsen D. #88 146 5:22:02.350 37 Laps 31e HERTZ TEAM JOTAStevens W. ILOTT C. Nato N. #12 71 5:45:30.417 112 Laps 32e TF SPORTVan Rompuy T. Andrade R. Eastwood C. #81 137 5:12:25.346 46 Laps 33e PEUGEOT TOTALENERGIESDi Resta P. Duval L. Vandoorne S. #94 121 4:00:03.662 62 Laps 34e D'STATION RACINGMateu C. Bastard E. SØRENSEN M. #777 81 3:20:35.420 102 Laps 35e FERRARI AF CORSEPier Guidi A. Calado J. Giovinazzi A. #51 55 1:49:30.062 128 Laps 36e VISTA AF CORSEFlohr T. Castellacci F. Rigon D. #54 54 2:39:07.409 129 Laps

Un point sur les classements WEC 2024

A 11 jours du début des 6 heures de Fuji, Toyota a repris la tête du championnat constructeur devant Porsche et Ferrari. Mais les nippons n'ont que 11 points d'avance et il reste 52 points à distribuer. Alpine est seule 4e devant BMW.

Au niveau pilotes, Lotterer, Estre et Vanthoor (Porsche) restent en tête avec 125 points. Mais, à 113 points on trouve un quintuor avec Kobayashi, de Vries, Fuoco, Molina et Nielsen. Là encore rien n'est joué à deux épreuves de la fin de la saison WEC 2024.

Pour la coupe du monde des équipes Hypercar, Hertz Team Jota #12 reste largement en tête malgré un 0 pointé à Austin. AF Corse #83 remonte fort avec ses 25 points de dimanche. 140 pour 110 points.