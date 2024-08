Pininfarina B95 Gotham : drôle de Batmobile

Zapping Le Blogauto Renault Rafale: nos premières impressions

Hollywood a un énorme potentiel en matière de publicité. Batman n'y échappe pas et ce n'est pas Lamborghini qui dira le contraire. La marque plaçait ses bolides entre les mains des différents justiciers masqués avec de sérieuses retombées en termes d'image et de ventes. Pininfarina a signé un partenariat avec Warner Bros et on devrait donc retrouver des créations dans les block busters.

Pour la Monterey Car Week, un an après la version "civile", la B95, Pininfarina dévoile donc la B95 Gotham, inspirée selon le studio de design par Bruce Wayne, alias le Batman. Pininfarina d'y aller d'un blabla mercatique. Bruce Wayne a la passion pour les innovations disruptives, les technologies durables, l'élégance et le raffinement. Entendez donc que cette B95 Gotham est tout cela à la fois, évidemment.

Par contre, la comparaison avec le Tumbler (The Dark Knight Trilogy 2005-2012) fait mal à la B95 Gotham (B pour Barchetta NDLA). Là où le Tumbler est bestial, brutal, et "brut de fonderie", la B95 Gotham est en rondeur, très italienne et moins furtive que le Tumbler malgré sa robe grise. La finition "Gotham" (du nom de la ville imaginaire de l'univers Batman) est plus quand Wayne va a des galas de charité ou des dîners mondains. A Monterey, la B95 Gotham sera un "show car", mais, ce sont au final 4 véhicules qui seront produits :

B95 Gotham

B95 Dark Knight

Battista Gotham

Battista Dark Knight

4 exemplaires uniques dans une production déjà très limitée

Et ce seront 4 exemplaires uniques ! Des "one-off" qui ont dû coûter très cher aux heureux acheteurs. La mercatique continue son déroulé avec la création d'une marque "Wayne Enterprises" spécifiquement pour ces véhicules et dont le logo W qui rappelle le logo Batman est apposé un peu partout. Par rapport à une B95 "de série", elle n'a rien de plus cette B95 Gotham. Pas un gadget planqué ni une peinture furtive.

Elle est en Argento Vittorio avec des parties noires laquées. Les jantes reçoivent un traitement spécifique noir mat + noir brillant, des étriers de frein Titan et un écrou central noir anodisé. Les deux bosses derrière les occupants sont recouvertes de cuir tabac, de la même teinte que le cuir qui revêt l'intérieur. Le système d'interaction Homme-Machine a été légèrement revu pour s'inspirer d'Alfred Pennyworth, le fidèle majordome de Bruce Wayne.

Sinon, elle reste techniquement la même avec 1900 chevaux entièrement électrique et un 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes. Comme le dit Pininfarina pour crâner et faire bisquer Ferrari, c'est la voiture de route la plus puissante jamais produite en Italie.

Pour les trois autres exemplaires (dont deux déjà vus en mai dernier), il faudra se contenter pour le moment de vues 3D. On sait que la Pininfarina Battista Dark Knight est en deux teintes de noir : Nero Profondo brillant et Nero Torino Goccia pour le toit. Cette version fait définitivement plus Batmobile que la B95 Gotham. La Battista Gotham, pour sortir en gala mondain, retrouve elle aussi le Argento Vittorio brillant, avec un toit en Nero Torino brillant. Enfin, la B95 Dark Knight de son côté est en Nero Profondo brillant, avec du carbone apparent pour le bosselage du capot arrière et les rétroviseurs.

Pour rappel, la B95 est la version décapsulée de la Battista. Cette dernière possède une batterie de 120 kWh qui alimente 4 moteurs électriques (un par roue). Officiellement, elle offre 476 km WLTP (ou 300 miles EPA) sur une seule charge.

Surtout, le contrôle fin du couple de chaque moteur (jusqu'à 2340 Nm combinés !) permet à la Battista de passer sous les 2 secondes pour le 0 à 100 km/h. Vmax annoncée : 300 km/h. 150 exemplaires sont prévus pour cette Pininfarina Battista.