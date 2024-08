Une nouvelle BMW de course "abordable" pour 2026

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Les BMW et les courses de "gentlemen drivers", c'est une tradition. Mais, avec le temps, elles ont tendance à devenir de plus en plus chères, performances et sécurité obligent. Pour autant, on peut en citer quelques-unes de récentes qui restent "abordables" (ne vous jetez pas sur votre Livret A, il n'est pas suffisant !) : BMW M235i Racing (qui date de 2014), BMW M240i Racing (l'évolution de 2018) ou la BMW M2 CS Racing (2020). Pour la M235i, il fallait compter 59 000 € hors taxe pour 333 chevaux (et aucune carte grise, cela va sans dire).

Ici, pas encore de prix ni de fiche technique à 2 ans de la commercialisation. "Plus de détails sur cette voiture d'entrée de gamme de BMW M Motorsport seront donnés à une date ultérieure". Merci bonsoir... Attendez ! Ne partez pas, BMW montre tout de même la voiture en question.

Evidemment, aucune surprise, elle dérive de la voiture de série BMW M2 Coupé avec sa face reconnaissable. On se demande d'ailleurs bien pourquoi BMW la présente camouflée vu qu'il n'y a rien à camoufler. Sans doute qu'une voiture "blanche de société" aurait fait mauvais genre sans les couleurs ///M ? Bon, ce ne sera pas totalement la voiture de série et les ailes devraient être plus proéminentes. On peut aussi noter qu'elle n'a pas un aileron "à papattes" mais un béquet de coffre d'un beau gabarit. Voiture de course oblige, on distingue aussi l'arceau dans la voiture.

Reste désormais à découvrir la fiche technique de celle qui doit rester "sous" les GT4 mais avoir suffisamment de performance pour faire oublier la M2 CS Racing et son L6 twin turbo 2979 cc et ses 365 chevaux (bridé par plombage FIA). Côté style, ce sera moins "démonstratif" dans l'aileron arrière de la CS. En revanche, le prix devrait piquer un peu. La M2 CS Racing était à 95 000 € HT quand une M235i débutait à 59 000 € HT il y a 10 ans. Inflation, inflation.