A Kerlabo, le rallycross était à la fête [Photos]

Cette cinquième étape du championnat de France de rallycross a connu une affluence "record". Plus de 10 000 spectateurs, cela faisait bien longtemps qu'il n'y avait pas eu une telle foule. Robert et Marie-Annick Théffo, les créateurs du circuit doivent apprécier. Le circuit de Kerlabo (grande banlieue de Saint Brieuc) est très technique avec un besoin impérieux de savoir "trajecter". Plutôt court, il fait moins de 1 km (953 m exactement) et cela donne lieu à des manches disputées et rugueuses. Tout ce qu'aime le public, avec les vrombissements des machines. Ici, pas de VE mais du bon vieux thermiques et des pilotes bien connus des fans de la discipline comme les frères Damien et Jonathan Pailler (les fils de Jean-Luc, onze fois champion de France de rallycross NDLA), ou encore Davy Jeanney (qui a roulé en WRX international) ou encore Steven Bossard, le leader du championnat.

"Les furieux à l'attaque, partout"

Rallycross de Kerlabo 2024 +97

Justement, on a retrouvé Jonathan Pailler et Steven Bossard à la lutte durant les 4 manches qualif. Jonathan s'adjugeait le plus de points, devant Bossar. Chacun allait partir en tête de sa demi-finale. En demi, Juha Rytkönen faisait un départ de fou et passait Jonathan. Derrière, le frangin rattrapait des qualifs catastrophiques pour se hisser en finale juste derrière Jonathan. En deuxième demi-finale, Steven Bossard ne laissait à personne le soin de l'emporter, devant Delaunay et Vincent.

En finale, Jonathan Pailler et Romuald Delaunay ont écopé de 15 secondes de pénalité ce qui a privé le premier d'une 4e place. Mais, c'est bien Steven Bossard qui s'est imposé devant Rytkönen et Damien Meunier. Avec 11 points de plus que J. Pailler, Bossard s'envole un peu plus au championnat. Il compte 186 points contre 159 à Jonathan Pailler et 139 à Samuel Peu qui a connu un weekend "sans" à Kerlabo. Prochaine étape à Lohéac, fin août.

En Super 1600 on notera la présence de Tom Le Jossec, dont le papa, Yann, est bien connu des rouleurs de Lohéac (Ecole Pégase). Malheureusement, une pénalité de 15 secondes en demi-finale a stoppé son weekend.

Nickola était sur place à Kerlabo pour leblogauto.com. Passionné de rallycross et de sport mécanique en général, Nickola a tenté de retranscrire l'ambiance, le rythme et l'intensité de ces courses au format très court et intense.

"Kerlabo, les furieux à l'attaque partout. Même sur deux roues à plusieurs reprises n'est-ce pas Yann Le Lay. Une belle frayeur sans dommage. L'ambiance est très sympa et le paddock une vraie famille. Jai même eu l'occasion de boire un coup avec un pilote. Un vrai bonheur à renouveler dès Lohéac".

De notre côté, nous remercions l'organisation pour l'accueil qu'ils ont réservé à Nickola, et pour le weekend dans son ensemble. Une belle réussite ! Surtout, ce rallycross France est la quintessence du RX. Ce que le WRX aurait dû resté, ce qu'il était en 2014 à sa création. Pour comparer, la dernière épreuve de WRX en Hongrie a réussi l'exploit d'aligner 9 voitures... Cette saison le WRX mélange des 100% électriques et des thermiques "à l'ancienne", et fait 2 manches à chaque fois vu la pauvreté du calendrier (5 dates...). En attendant, le RX France fait le plein !

Note : dans la galerie, vous trouverez des photos d'action sur le circuit, mais aussi d'ambiance dans le paddock. Les habitués du RX savent que ce paddock et les pilotes très accessibles participent à la fête mécanique.

Pour résumer Nous revenons sur l'épreuve de rallycross de Karlabo, 5e manche du championnat de France. Sur un circuit technique, les pilotes s'en sont donné à coeur joie pour le plus grand bonheur des plus de 10 000 spectateurs. Une affluence qui montre que ce format (thermique !) plait toujours à la foule.

Thibaut Emme

Rédacteur

