Mercedes réduit ses prévisions de bénéfices, la Chine pèse

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Tout en précisant que l'entreprise devait concurrencer les véhicules électriques en Chine en raison de la rapidité d'adoption des modèles électriques sur le plus grand marché automobile du monde.

Lors d'une conférence téléphonique, le DG Ola Kaellenius a déclaré aux investisseurs que le constructeur continuera à adopter une approche flexible pour offrir aux consommateurs des modèles à carburant fossile et électriques en fonction de la demande.

Mercedes a parallèlement annoncé une baisse de 6 % de ses ventes au premier semestre, avec une chute de 17 % des ventes de véhicules électriques. Les ventes globales et le « mix des ventes haut de gamme » restent faibles observent les analystes.

Des propos qui interviennent alors qu’en Europe et aux États-Unis l’industrie constate une demande plus forte pour les modèles hybrides, tandis que les ventes de véhicules électriques sont inférieures aux attentes.

Se voulant confiant, ou du moins s’affichant comme tel, histoire de rassurer les marchés boursiers, Mercedes a déclaré s'attendre à ce que les ventes de véhicules hybrides rechargeables augmentent au second semestre 2024.

Mercedes a déclaré que les perspectives économiques étaient marquées par l'incertitude, ajoutant qu'il observait une amélioration de l’évolution du marché en Europe et "un élan solide" pour les ventes et la demande sur le marché américain.

Comme ses compatriotes allemands, Mercedes est confronté à une faible demande de véhicules électriques, à une forte concurrence locale en Chine , ainsi qu’à des goulets d'étranglement dans le secteur de l'approvisionnement et à des taux d'intérêt toujours plus élevés.

Pour résumer

Mercedes-Benz a abaissé vendredi sa prévision de marge bénéficiaire annuelle.

Le constructeur compte toutefois sur la commercialisation de nouveaux modèles au cours du second semestre de l'année pour lutter contre la forte concurrence rencontrée en Chine.

Lors d'une conférence téléphonique, le DG Ola Kaellenius a déclaré aux investisseurs que le constructeur continuera à adopter une approche flexible pour offrir aux consommateurs des modèles à carburant fossile et électriques en fonction de la demande.



Tout en précisant que l'entreprise devait concurrencer les véhicules électriques en Chine en raison de la rapidité d'adoption des modèles électriques sur le plus grand marché automobile du monde.