Le Groupe Renault dépasse Stellantis sur le mois de juin 2024

En juin, le marché automobile français des véhicules particuliers s'établit à 181 712 immatriculations. Cela représente une baisse de 4,79% en volume. A noter tout de même qu'il y avait 22 jours ouvrés en 2023 contre 20 en 2024.

Dans le détail des groupes, Stellantis recule très fortement à -13,16% avec principalement Peugeot à -15,15%. La marque représente près de la moitié des ventes du groupe, donc quand elle s'enrhume, c'est tout Stellantis qui tousse. Dans des volumes plus faibles, mais des proportions bien plus importantes, on a FIAT et DS à -30 et -27, ou Opel à -23% comparé à juin 2023 ! A l'inverse, Jeep signe un joli +30,95% mais pour un volume total de 1 485 immatriculations sur les 45 436 du groupe.

Dacia pénalise Renault, un comble

Le groupe Renault de son côté, recule aussi. Mais avec -3,77, il recule moins que le marché dans sa globalité. Surtout, il écoule 47 358 voitures particulières neuves (VPN) et passe donc devant Stellantis sur ce mois de juin. Après des mois et des années à supporter le groupe, c'est Dacia qui le plombe. -16,44% pour la marque roumaine. Le Spring est disparu des radars et cela n'aide pas. La marque Renault résiste avec une hausse de +1,28% et Alpine continue bon an mal an de vendre l'A110 : 668 immatriculation sur juin 2024.

Volkswagen est le groupe "à gros volume" qui se rattrape le plus fort avec +26,06%. Toutes les marques du groupe progressent par rapport à juin 2023. Même la marque VW pourvoyeuse de volumes fait +17,93%. Ex-stars des années Covid et pénurie de composants, Toyota et Hyundai/Kia régressent avec, respectivement, -4,03% et surtout -21,62% !

Pour Tesla c'est la dégringolade à -52,41% et à peine 4053 immatriculations. On peut saluer le +67,02% de Suzuki.

Si maintenant on s'intéresse aux 6 premiers mois de 2024, le marché reste en progression de 2,82% à 914 890 immatriculations contre 889 776 de janvier à juin 2023. Les immatriculations de Stellantis sont stables à -0,22%, de même que celles de Renault à +0,47%. Stellantis reste le poids lourd du marché français avec 260 592 immatriculations soit 28,5% du marché, contre 227 394 pour le groupe Renault, soit 24,8%.

Tesla, le gros gadin

Volkswagen est en croissance de 8,45% sur ces 6 premiers mois et dépasse les 14% de part de marché. Le gros carton est à mettre au crédit de Toyota qui reste, malgré un mois de juin médiocre, à +29,37% pour un total de 68 485 VPN. Sur ce début d'année, Tesla recule de 27,38% avec un coup de frein sur les immatriculations de Model 3, mais aussi de Model Y. En matière de marque automobile, Renault devance Peugeot de plus de 20 000 véhicules depuis le début de l'année 2024.

En termes de modèles, la Peugeot 208 reste la plus vendue de janvier à juin 2024 avec 51 029. Mais, dans le lot, il y a 40% de version électrique. La seconde est la Clio 5 avec 48 453 unités, et elle, n'a pas de version électrique pour rattraper ses ventes. La première "non française" est la Toyota Yaris à la 8e place avec 17 492 immatriculations depuis le début de l'année.

Sur le mois de juin seul, la Renault Clio explose la Peugeot 208. En effet, la Clio s'est immatriculée à 9 528 unités, contre 6 510 pour la Peugeot. La 208 se fait même talonner par les 6 304 Dacia Sandero !

Dans le top 20 depuis le début de l'année, le groupe Renault place 9 véhicules (la Megane E-Tech 100% électrique est 20e), le groupe Stellantis 7 modèles. On ajoute la Toyota Yaris, la Yaris Cross, le Ford Puma, le Tesla Model Y et on a notre top 20.

Les tableaux (source PFA/AAA Data)

1 PEUGEOT 208 II - 51 029

2 RENAULT CLIO V - 48 453

3 DACIA SANDERO 3 - 41 259

4 CITROEN C3 III - 30 214

5 PEUGEOT 2008 II - 29 468

6 RENAULT CAPTUR II - 27 104

7 PEUGEOT 308 III - 21 062

8 TOYOTA YARIS - 17 492

9 DACIA DUSTER 2 - 16 322

10 TOYOTA YARIS CRO - 15 400

11 RENAULT AUSTRAL - 14 846

12 RENAULT TWINGOIII - 14 201

13 OPEL CORSA - 13 341

14 FIAT 500 - 13 325

15 DACIA JOGGER - 12 886

16 FORD PUMA - 12 578

17 RENAULT ARKANA - 12 186

18 CITROEN C3 AIRCR. - 11 769

19 TESLA MODEL Y - 11 517

20 RENAULT MEGANE-E - 11 356

21 PEUGEOT 3008 II - 10 513

22 VOLKSWAGEN T-ROC - 10 073

23 VOLKSWAGEN POLO VI - 9 721

24 VOLKSWAGEN GOLF VIII - 9 032

25 CITROEN C5 AIRCR. - 8 236

26 B.M.W. X1 - 8 111

27 HYUNDAI TUCSONIII - 8 041

28 KIA SPORTAGE5 - 8 001

29 VOLKSWAGEN T-CROSS - 7 946

30 TESLA MODEL 3 - 7 911

31 TOYOTA C-HR II - 7 862

32 NISSAN QASHQAI 3 - 7 846

33 TOYOTA AYGO X - 7 572

34 TOYOTA COROLLA - 7 300

35 PEUGEOT 5008 II - 6 759

36 CITROEN C4 III - 6 684

37 NISSAN JUKE II - 6 180

38 RENAULT ESPACE VI - 6 107

39 HYUNDAI KONA II - 5 926

40 FORD KUGA - 5 842

41 SUZUKI SWIFT - 5 836

42 B.M.W. SERIE 1 - 5 533

43 SEAT IBIZA V - 5 512

44 MERCEDES GLA II - 5 501

45 M.G. MG4 - 5 491

46 CUPRA FORMENTOR - 5 379

47 PEUGEOT 3008 III - 5 005

48 MINI MINI III - 4 988

49 OPEL MOKKA - 4 947

50 B.M.W. IX1 - 4 870

Immatriculations de véhicules particuliers neufs en juin 2024

Marque Volume

juin 2024 Volume

juin 2023 %Var TOTAL MARCHE 181 712 190 847 -4,79 STELLANTIS 45 436 52 324 -13,16 ABARTH 214 110 +94,55 ALFA ROMEO 540 536 +0,75 CITROEN 12 458 12 629 -1,35 DS 1 892 2 595 -27,09 FIAT 3 123 4 496 -30,54 JEEP 1 485 1 134 +30,95 LANCIA 0 0 MASERATI 7 12 -41,67 OPEL 4 169 5 416 -23,02 PEUGEOT 21 548 25 396 -15,15 GROUPE RENAULT 47 358 49 212 -3,77 ALPINE 668 407 +64,13 DACIA 12 918 15 460 -16,44 RENAULT 33 772 33 345 +1,28 MOBILIZE 0 0 GROUPE VOLKSWAGEN 29 683 23 546 +26,06 AUDI 5 627 4 946 +13,77 BENTLEY 5 4 +25,00 CUPRA 2 329 1 501 +55,16 LAMBORGHIN 17 9 +88,89 PORSCHE 531 364 +45,88 SEAT 2 685 1 700 +57,94 SKODA 4 474 3 138 +42,57 VOLKSWAGEN 14 015 11 884 +17,93 GROUPE B.M.W 7 652 7 900 -3,14 B.M.W. 6 027 5 249 +14,82 MINI 1 624 2 650 -38,72 ROLLS ROYC 1 1 GROUPE TOYOTA 11 799 12 294 -4,03 LEXUS 731 754 -3,05 TOYOTA 11 068 11 540 -4,09 GROUPE FORD 6 041 5 410 +11,66 FORD 6 041 5 410 +11,66 GROUPE NISSAN 3 946 3 876 +1,81 NISSAN 3 946 3 876 +1,81 GROUPE DAIMLER 5 576 4 820 +15,68 MERCEDES 5 454 4 729 +15,33 SMART 122 91 +34,07 GROUPE HYUNDAI 8 785 11 208 -21,62 HYUNDAI 4 347 5 750 -24,40 KIA 4 438 5 458 -18,69 GROUPE GEELY 1 867 2 449 -23,76 VOLVO 1 750 1 853 -5,56 LOTUS 29 2 +1 350,00 POLESTAR 0 0 LYNK CO 88 594 -85,19 GROUPE TATA 724 791 -8,47 JAGUAR 42 132 -68,18 LAND ROVER 682 659 +3,49 GROUPE SUZUKI 3 733 2 235 +67,02 SUZUKI 3 733 2 235 +67,02 GROUPE MITSUBISHI 578 350 +65,14 MITSUBISHI 578 350 +65,14 TESLA 4 053 8 516 -52,41 AUTRES 4 695 6 026 -22,09

Immatriculations de véhicules particuliers neufs de janvier à juin 2024