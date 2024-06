Autoroutes : vers une nationalisation en cas de victoire RN ?

Sueurs froides pour les concessionnaires automobiles après les élections européennes. La victoire du Rassemblement national et la dissolution de l’Assemblée nationale ont eu un impact majeur sur les actions Vinci et Eiffage, lesquelles ont chuté respectivement de 11,4 % et de 14,7 % en une semaine.

Car l’arrivée de l’extrême-droite en France pourrait être synonyme de nationalisation des autoroutes, au plus grand dam des deux groupes. Côté France Insoumise, on est également en faveur d’un passage dans le giron de l’Etat. Le parti a déposé une proposition de loi en ce sens début 2022. Mais le sujet n’est pas mentionné dans le programme du Nouveau Front populaire.