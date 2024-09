Obligatoire, que couvre l’assurance au tiers ?

Zapping Le Blogauto Essai de la Honda CRV, PHev 2024

Déjà, à quoi sert une assurance en matière automobile ? C’est très simple, en cas d’accident que vous causeriez à autrui par votre conduite, ou que votre voiture causerait seule (incendie, frein à main mal serré, etc.), l’assurance est là pour vous couvrir financièrement. Cela vous évite en théorie d’avoir à indemniser vous-mêmes les victimes et à réparer les préjudices subis. Pour éviter que ces indemnisations ne soient pas possibles, le législateur a donc rendu l’assurance obligatoire et a même créé un fonds de garantie auquel tout assuré abonde, pour les pires cas.

Cependant, il y a des clauses à bien respecter pour que votre assurance vous couvre. La première est évidemment d’avoir souscrit un contrat avec un assureur. Déjà, il faut être honnête sur son passé de conducteur lorsque l’on souscrit. Il faut indiquer les accidents et les sinistres des dernières années, mais aussi le type de voiture, son âge et son usage. Toute déclaration mensongère vaudra la nullité du contrat et votre assureur ne vous couvrira pas. Attention, cela peut vite chiffrer un accident routier.

La garantie minimale obligatoire en France est l’assurance dite « au tiers ». Derrière ce nom, se cache en fait la « responsabilité civile » qui existe dans toutes les assurances du quotidien : habitat, scolaire, ou autre. Mais, couvrir sa voiture au tiers, cela représente quoi ? En fait, cela vous couvre pour les dommages que vous pourriez faire aux autres usagers de la route, mais aussi les véhicules. Cela concerne tout type de dégâts occasionnés lors de la conduite du véhicule.

Cette garantie minimale obligatoire est la moins chère des assurances. Cependant, les primes à payer peuvent être très importantes si vous êtes un mauvais conducteur avec un malus important ou plusieurs sinistres dans les dernières années.

Pourquoi choisir l’assurance au tiers ?

Si elle est la couverture assurantielle minimale obligatoire, l’assurance automobile au tiers responsable n’est pas la seule formule proposée. On peut rencontrer communément des formules dites « au tiers étendu », ou « tous risques ». Chaque formule va couvrir plus d’accidents ou d’incidents. En contrepartie, les mensualités seront plus élevées et c’est là qu’il faudra faire un choix entre le prix et la couverture voulue.

Le « tiers étendu » est une responsabilité civile à laquelle on va ajouter des assurances concernant le bris de glace, l’incendie, le vol. C’est souvent un bon compromis prix/prestations et permet déjà de bonnes économies par rapport à une assurance tous risques. Cette dernière formule est plutôt privilégiée par les conducteurs d’un véhicule neuf ou récent, à la valeur résiduelle importante. Elle couvrira les dommages faits à la voiture, même en cas d’accident responsable. Là encore, des options existent comme la garantie corporelle du conducteur (en cas d’accident responsable) ou autres.

Le choix de l’assurance au tiers est soit un acte réfléchi et voulu, soit un acte subi. Il sera subi lorsque l’on ne trouve pas d’assurance pour assurer son véhicule après plusieurs sinistres ou une suspension de permis par exemple. C’est la formule minimale qu’il faut avoir et certains ne peuvent pas faire autrement faute de budget.

Faire des économies assumées sur son assurance auto

Mais, cela peut aussi être un choix mûrement réfléchi. C’est par exemple le cas lorsque sa voiture prend de l’âge et que sa cote est basse. Cela peut aussi être intéressant quand on ne se sert pas beaucoup de son véhicule (doublon, collection, petit rouleur). Voyez avec votre assureur s’il n’a pas d’ailleurs des formules qui collent parfaitement à votre profil. N’hésitez pas non plus à faire plusieurs devis. Certains assureurs sont spécialisés dans tel ou tel profil.

Pour réaliser des économies sans sacrifier la couverture assurantielle, on peut jouer également sur les montants des franchises. La franchise est un montant qui ne sera pas couvert par l’assurance en cas de sinistre. Ce sera à vous de la payer. C’est un risque financier qui peut "valoir la chandelle", car cela fait baisser énormément les cotisations.

D’autres choix peuvent s’opérer aussi sur les options comme le dépannage/remorquage toute distance, la fourniture d’un véhicule de prêt, l’hébergement au besoin, ou la garantie juridique. A vous de bien connaître ce que représentent ces options et de vous faire une assurance à la carte. Cependant, gardez bien en tête que tout véhicule doit être assuré au minimum « au tiers » pour pouvoir rouler légalement sur route ouverte.