Automobile : vaut-il mieux une extension de garantie avec son courtier en assurance ou via la concession ?

Coupler plusieurs contrats d’assurance, le bon plan Netvox

L’extension de garantie via votre assurance automobile a l’avantage de pouvoir vous proposer une couverture personnalisée. En effet, les assureurs proposent souvent une flexibilité importante dans les options de couverture. Cela permet d’adapter ce que couvrira l’extension comme le remplacement de pièces, l’assistance dépannage, ou autre.

Ce genre de couverture est accessible à des prix très compétitifs. On peut même obtenir des rabais si on combine l’extension de garantie avec une autre assurance comme l’habitation, une protection juridique, etc. On peut même chercher la meilleure combinaison possible via un courtier en assurances comme Netvox qui va vous créer une couverture à la carte.

Et on n’est pas obligé de prendre cette extension chez le même assureur que celui de son véhicule automobile. Ainsi, on peut ajouter certaines options non couvertes par l’assurance principale et ajouter le vol, le vandalisme, etc. En revanche, il faut ensuite bien savoir à quel assureur on doit faire appel en cas de pépin.

Ce genre d’extension de garantie est moins spécifique que celle que peut offrir un constructeur. Moins spécialisée dans la prise en charge des pannes mécaniques ou des problèmes techniques spécifiques au modèle de voiture, elle pourrait par exemple ne pas tenir compte du côté 100 % électrique du véhicule. De plus, en cas de souci sur une pièce couverte par la garantie constructeur, il peut y avoir des désaccords entre l’assureur et le constructeur sur la responsabilité.

Le côté rassurant de passer par le constructeur

A l’opposé, l’extension de garantie via le concessionnaire ou le constructeur est théoriquement spécialisée vis-à-vis du véhicule possédé. Passer par le constructeur peut sembler plus rassurant, mais cela impose souvent des contraintes et n'est pas forcément du "sur-mesure". Pour reprendre le cas du véhicule électrique, cette extension de garantie va par exemple ajouter de la durée de garantie, mais aussi du kilométrage à la batterie, année après année, à chaque examen du véhicule.

Cette extension de garantie demande, trop souvent, de faire un entretien dans le réseau, mais pour tout ce qui est entretien régulier, il n’y a pas d’obligation. En effet, les garages non affiliés à une marque bénéficient de pièces d’origine homologuées et les procédures de réparations sont aussi normées. Pour autant, cela rassure encore plus de nombreux conducteurs de choisir les entretiens et réparation dans le réseau du constructeur. Cela peut aussi simplifier certains litiges avec la prise en charge des réparations.

En revanche, les prix chez le concessionnaire des extensions de garantie sont plus élevés qu’avec les assureurs. Elles sont surtout moins flexibles. Elles sont « prêtes à l’emploi » et on ne peut pas ajouter ou enlever un élément. A prendre ou à laisser. Vérifiez bien si le constructeur n’impose pas de faire les réparations dans son réseau. Cela limite grandement les options de réparation et peut coûter cher au final.

Simplicité versus flexibilité ?

La simplicité et la tranquillité d’esprit voudraient que l’on passe par le constructeur pour prendre l’extension de garantie de son véhicule. Pour autant, comme on l’a vu, cela a des inconvénients comme la flexibilité et le prix. N’hésitez pas à demander un devis aux deux parties, votre assureur (ou un autre assureur) et votre concessionnaire. Les prix pourraient vous surprendre. Surtout, un courtier en assurance va chercher pour vous la meilleure offre possible, travailler sur les marques client et pourra vous faire une garantie véritablement sur-mesure.

Le simplicité du courtier vient du fait qu'il va s'occuper de tout pour vous, chercher à connaître votre besoin et adapter les offres disponibles spécialement pour vous. L'alliance de la flexibilité en somme.