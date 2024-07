Spyshot : un coupé sportif Neue Klasse EV de BMW

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Espionné pour la première fois par Carscoops, ce nouveau coupé sport haut de gamme BMW devrait rejoindre plusieurs berlines et SUV de la série Neue Klasse qui constitura la future gamme électrique du constructeur munichois.

BMW prévoit au moins huit modèles basés sur l'architecture Neue Klasse d'ici 2027, dont trois exclusifs au marché chinois. En effet après le nouveau SUV électrique BMW iX3 (qui poursuit ses essais) et qui sera lancé en 2025, l’inédite BMW i3 est attendue au début de 2026 avec une déclinaison en version break (Touring).

L’année 2026 devrait voir également les débuts d’un SUV BMW iX4 sur base « Neue Klasse », tandis que vers la mi-2027 ce sera au tour du SUV BMW iX1 Le Le dernier véhicule camouflé repéré réserve donc une surprise, puisqu’il s’apparente à un coupé très sportif et élancé.

Coupé sport surélevé ?

Ce coupé sport représente en effet le modèle Neue Klasse le plus « radical » aperçu à ce jour. L'avant est relativement bas et typique d'un coupé, non sans rappeler, toutes proportions gardées, la i8 et même sous certains angles la M1, la première supercar de BMW. Cependant, le profil latéral de cette BMW est tout sauf conventionnel. Le toit s'étend légèrement plus loin que celui d'un coupé traditionnel, jusqu’au niveau des roues arrière, et la poupe est également très surélevée, bien au-dessus de la norme pour un coupé. On distingue aussi l’absence de poignées de porte, qui laissent place à des petits panneaux tactiles sur les montants B. Le concept arbore également une barre lumineuse LED et un diffuseur prononcé à l’arrière.

Des moteurs dans les roues ?

L'absence d'étriers de frein traditionnels laisse penser que ce prototype embarquerait quatre moteurs électriques dans le moyeu. BMW a réalisé l'année dernière un investissement stratégique dans la société allemande DeepDrive, en partenariat avec Continental, pour faire progresser la technologie des moteurs à moyeu. DeepDrive fonctionne sur un moteur à flux radial à double rotor qui peut être installé dans une unité d'entraînement centrale ou comme entraînement par moyeu de roue dans les véhicules électriques, en intègrant la technologie de freinage Continental. DeepDrive vante une efficacité améliorée, permettant à un véhicule électrique de parcourir plus de 800 km avec une charge. Cependant, les moteurs de moyeu de roue posent des défis importants, notamment en termes de poids et de masse non suspendue, qui dans ce cas peut atteindre 37 kg par roue.

DeepDrive répertorie trois variantes du moteur de moyeu de roue, avec des niveaux de puissance compris entre 150 kW (201 ch) et 250 kW (335 ch). Cela signifie que le coupé BMW pourrait se vanter de développer plus de 1 300 chevaux, soit le maximum prévu par l’architecture EV Neue Klass, confirmant les rumeurs à propos d’un un potentiel modèle i3 M. Selon les mêmes rumeurs, le prototype du coupé pourrait également utiliser une architecture 800 volts.

Les projets restent également entourés de mystère, cette voiture pourrait potentiellement donner naissance à un véhicule en série limitée, semblable à la i8.