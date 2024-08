Sécurité routière : moins de morts en juillet, mais plus de blessés graves

Zapping Le Blogauto Essai Mercedes Classe E400E 4MATIC

Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) il y a donc eu 278 personnes sont décédées en juillet 2024 sur les routes de France métropolitaine. L'an dernier au même mois, on dénombrait 306 décès. C'est une baisse de 28 décès ou 9%. La baisse est intégralement faite par les automobilistes dont le nombre de tués baisse de 31 unités.

On peut aussi noter une baisse inattendue du nombre de tués à trottinette (EDPm) avec 9 tués de moins et un total de "seulement" 2 tués. Cela compense la hausse du nombre d'usagers des deux-roues motorisés (+12). Si le nombre de tués est en baisse notable, celui des blessés graves est en hausse. 1 687 blessés graves sont recensés sur le mois soit 5% de plus qu'en juillet 2023.

Sur les trois derniers mois, le nombre de tués recule de 3% tandis que le nombre de blessés graves recule de 5%. En revanche, sur les 12 derniers mois, le nombre de tués est en hausse de 5% par rapport à la même période en 2022-2023. Mais c'est globalement stable par rapport à 2018-2019. Les automobilistes sont les "bons élèves" avec une baisse de 8% par rapport à 2019 contrairement aux cyclistes et aux piétons. Gros point positif, le nombre de tués à EDPm qui chute de 16% sur un an. Les mesures de prévention et de communication porteraient-elles leur fruit ?

Pour retrouver le baromètre de l'ONISR pour le mois de juillet 2024, c'est par ici.