Red Bull RB17 : une F1 couverte sortie de l'esprit de Newey

Deux ans après son annonce, elle est enfin dévoilée, au festival de Goodwood : La RB17 est la première hypercar créée par Red Bull Advanced Technologies. Red Bull rejoint ainsi le monde des constructeurs de supercas exclusives, comme McLaren l’avait fait en 1989 avec McLaren Automotive et la F1. L’hypercar autrichienne par contre est prévue pour un usage exclusif sur piste.

La technologie F1 au coeur de cette hypercar

Conçue par Adrian Newey, le cerveau des F1 Red Bull Racing depuis 2007 (qui néamoins, depuis 2018, délègue de plus en plus la direction technique), la RB17 s'appuie sur 20 années d'innovation en Formule 1 qui ont permis à Red Bull Racing de remporter six titres de constructeurs. Elle devait être présentée en 2025, mais le départ inattendu de Newey, qui quittera Red Bull Racing fin 2024, a poussé l’entreprise à avancer la révélation, même s’il s’agit ici d’une version statique. La version définitive devrait d’ailleurs être plus compacte que le concept de Goodwood.

Preuve s’il en est, le nom de cette hypercar de piste reprend la nomenclature des monoplaces de F1 et s’insère entre la RB16B de 2021 et la RB18 de 2022.

Affichant une certaine ressemblance avec l’Aston Martin Valkyrie, elle aussi dessinée par Newey, la RB17 ressemble à un prototype tout droit sorti de Gran Turismo, croisant le look d’un prototype du Mans avec celui d’une F1 à l’aérodynamisme encore plus avancé ! Le séparateur avant est digne d’un aileron de F1, et l’on note le travail aéro spectaculaire sur les flancs. A l’arrière, l’aileron est disposé très bas, surplombant un double diffuseur qui extrapole là aussi la technologie F1. Le diffuseur d’ailleurs donne un véritable look de Batmobile à la RB17 !

Un V10 atmosphérique maison

La RB17 est dotée d'un châssis monocoque en fibre de carbone à deux places avec un moteur V10 atmosphérique, à l'intsar de la GMA d'un autre génie de la F1, Gordon Murray. Le moteur es construit par la division moteur RBPT (Red Bull Powertrains), monté en position centrale et qui rugit jusqu'à 15 000 tr/min ! Ce V10 fournit à lui seul 1000 CV, plus les 200 CV fournis par e bloc électrique. On attend avec impatience d'entendre le son de ce chef d'oeuvre. La puissance est transmise aux roues arrière via une boîte de vitesses en fibre de carbone et un différentiel à glissement limité actif à verrouillage hydraulique, sans oublier aussi le système antipatinage. Avec un poids inférieur à 900 kg et plus de 1 200 ch, la RB17 offre des temps au tour, selon Rd Bull, « équivalents à ceux de la F1 » et des vitesses de pointe supérieures à 350 km/h.

Du développement du concept initial jusqu'à la livraison de la RB17 finie aux clients, Red Bull Advanced Technolgoies est responsable de l'ensemble du processus de conception et de construction de l'Hypercar, dont seulement 50 exemplaires seront vendus, au prix unitaire de 6 millions.Chaque client RB17 est accueilli dans la famille Red Bull avec un parcours client complet, comprenant une série d'événements sur piste donnant aux propriétaires l'occasion de découvrir certains des plus grands circuits du monde. Le développement unique du pilote et la personnalisation de la voiture pour répondre aux besoins de chaque pilote font partie de cette expérience unique. Chaque RB17 sera personnalisée, les clients pouvant tout spécifier, de la couleur de la peinture extérieure aux matériaux intérieurs, en passant par toute une série de petits détails.

Christian Horner, directeur et PDG de l'équipe Oracle Red Bull Racing, a déclaré :

« Nous sommes ravis de dévoiler la RB17 au Goodwood Festival of Speed, un projet qui est l'un des plus authentiques et passionnants que Red Bull Advanced Technologies ait entrepris à ce jour. Avec 20 ans d'héritage dans le monde de la F1 sur lesquels nous pouvons nous appuyer, et en tant qu'organisation centrée sur la performance, il était tout à fait logique pour nous de concevoir notre propre Hypercar à partir de zéro. Combinant innovation technique, réussite et attrait émotionnel, la RB17 est une voiture historique. Je suis très fier de l'équipe et ravi de la voir faire ses débuts mondiaux. Nous nous attendons à ce que la RB17 soit un futur classique. »

Adrian Newey, directeur technique du groupe, a commenté :

« J’avais réfléchi à l’idée de relever le défi de concevoir notre propre Hypercar, du concept à la livraison, depuis de nombreuses années et ce fut un projet et une aventure magnifiques. Le fait que nous ayons enfin levé le voile sur la naissance de la RB17 est vraiment remarquable. La RB17 Hypercar incarne tout ce que nous représentons : une puissance, une vitesse et une beauté indéniables. Elle est très adaptable dans ses capacités et nous avons veillé à la concevoir comme une biplace afin que le frisson de la conduite à la vitesse de la F1 puisse être apprécié avec un ami ou un partenaire. »

Rob Gray, directeur technique de Red Bull Advanced Technologies, a déclaré :

« La RB17 est un projet incroyable sur lequel nous avons le privilège de travailler et qui a permis à Red Bull Advanced Technologies de mettre en valeur nos capacités et solutions d’ingénierie, de conception et techniques. Nous avons hâte de voir les voitures finies être pleinement appréciées sur un circuit par les passionnés de course et d’automobile. »

Adrian Newey a par ailleurs annoncé qu'il serait "possible" que la voiture puisse un jour courir en WEC et aux 24 Heures du Mans, mais beaucoup d'éléments seraient à revoir, à commencer par le moteur et la partie aéro.