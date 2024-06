Nio prévoit de plus que doubler ses ventes VE au 2eme Trim

Zapping Le Blogauto Alpha Tonale Q4 PHEV-2 280ch Veloce

Reste un point noir et non des moindres … Malgré ses neuf années d'existence, Nio n'est toujours pas rentable … la société a enregistré une perte nette de 718 millions de dollars pour le premier trimestre, comparée à une perte de 772 millions de dollars au quatrième trimestre de 2023.

Pour résumer

Nio s'attend à ce que ses livraisons du deuxième trimestre plus que doublent par rapport à l'année précédente, pour atteindre entre 54 000 et 56 000 unités.

La société s’attend parallèlement à un quasi doublement de son chiffre d'affaires pour atteindre environ 2,3 milliards de dollars au cours de la même période.

