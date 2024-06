Manufaktur dévoile la Mercedes-AMG SL 63 Golden Coast

Zapping Le Blogauto Essai du Renault Espace - 200 chevaux

Le coupé est motorisé par un V8 biturbo de 4,0 litres de 585 CV avec une transmission intégrale entièrement variable. Pas de changement ou d'optimisation mécanique de ce côté là, mais la puissance semble suffisante !

Limité à 100 exemplaires, le Golden Coast reçoit surtout la couleur MANUFAKTUR Kalahari gold magno à l'intérieur comme à l'extérieur. Les garnitures intérieures dans cette teinte correspondent à la peinture extérieure. Les jantes forgées AMG noir mat de 21 pouces présentent un design à 10 branches doubles et offrent un subtil contraste de couleurs, les jantes et les enjoliveurs étant également finis en magno or kalahari. Les étriers de frein noirs avec les logos AMG blancs soulignent encore davantage le statut particulier du véhicule.

Le noir brillant pour contraster

L'équipement standard complet comprend le Pack Nuit AMG Extérieur, le Pack Nuit AMG Extérieur II et le Pack Aérodynamique AMG. Les détails en noir brillant incluent le séparateur avant, la garniture A-Wing, les boîtiers de rétroviseurs extérieurs, la garniture de seuil et les incrustations de jupe arrière. De plus, les carénages à double sortie d'échappement, les ailettes de la calandre, le badge du modèle et l'étoile Mercedes à l'arrière sont tous finis en chrome noir. Le Pack Aérodynamique comprend des éléments supplémentaires sur les passages de roues et les prises d'air dans la jupe avant, des éléments supplémentaires sur les sorties d'air latérales dans la jupe arrière et un panneau diffuseur. Tous les éléments sont peints en noir brillant.

Les sièges AMG Performance de série sont recouverts de cuir Nappa noir avec un élégant matelassage en losange et des surpiqûres dorées. La fonction de siège multicontours et le refroidissement du siège offrent un confort supplémentaire lors des longs trajets. Le volant AMG Performance en cuir Nappa est personnalisé par des surpiqûres dorées, ce qui vaut également pour les tapis de sol à poils longs ornés du logo AMG, la bordure en cuir noir et les surpiqûres dorées. L’élément décoratif du dossier du siège avant est également peint en or Kalahari MANUFAKTUR. La touche finale est le badge exclusif de l'édition « MANUFAKTUR Golden Coast » sur la console centrale.

Une AMG SL 63 4Matic+ « de base » commence à 194 654 € en Allemagne, et l'option Manufaktur, deux packs nuit et le pack aérodynamique ajoutent 16 481,50 €. Il y aura également une prime d'exclusivité, AMG prévoyant d'en fabriquer seulement 100, spécifiques au marché intérieur. Les acheteurs intéressés devraient probablement fixer le plancher à 250 000 € et plus si affinités.