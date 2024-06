L'Aspark SP600 détrône la Rimac Nevera

Zapping Le Blogauto Essai du Mercedes GLC 220D

Un « prototype d'intention de production » de la nouvelle hypercar électrique des japonais d'Aspark a battu la Rimac Nevera d'un peu plus de 26 km/h. C’est néanmoins une nuance à souligner : il ne s’agit pas d’un véhicule de production, homologué pour la route, ce qui permet évidemment quelques libertés dans la préparation du bolide. La SP600 était affublé pour l'occasion d'une livrée "course" et d'un regard intense de hibou au niveau des optiques avant.

La nouvelle hypercar a atteint une vitesse de pointe de 438,7 km/h. Il y a encore de la marge néanmoins avant d’aller titiller les thermiques, dont le record est actellement détenu par la Chiron Super Sport à 490 Km/h. Cet exploit impressionnant a eu lieu sur la ligne droite de 1,8 km du terrain d'essai de Papenburg en Allemagne, là même où la Rimac avait établi le précédent record en 2022. Le pilote professionnel et vainqueur des 24 heures du Nürburgring, Marc Basseng, était assis au volant, tandis que la vitesse était enregistrée et vérifiée par un appareil Racelogic V-Box.

L’EV est décrit comme un « prototype destiné à la production » de l’Aspark SP600. Ce modèle n'a pas encore été officiellement révélé, mais il ressemble à une évolution de l'Aspark Owl, avec un aérodynamisme modifié pour une vitesse de pointe plus élevée qui sa caractérise par un aileron de requin et une poupe façon « longtail ». On ne sait pas si l'entreprise a apporté des améliorations au groupe motopropulseur électrique à quatre moteurs d'une puissance de 2012CV et 1920 Nm de couple dans la Owl. Nous ne connaissons pas non plus les chiffres de production prévus et le prix de l'Aspark SP600.

Pneus spéciaux

La société a collaboré avec Bridgestone pour un pneu conçu sur mesure basé sur la Potenza Race pour la tentative de record. Il est censé supporter des vitesses supérieures à 420 km/h et répondre également aux exigences spécifiques d'Aspark en matière de « poids du véhicule et de dynamique de conduite ». Le record a été réalisé par la Manifattura Automobili Torino (MAT), responsable du développement et de la production des hypercars électriques d'Aspark en Italie. Outre sa collaboration avec la firme japonaise, MAT est connue pour produire des modèles exotiques comme la New Stratos, la Glickenhaus SCG003 et l'Apollo IE.

Suite à l'annonce, nous nous attendons à ce que MAT et Aspark nous donnent plus de détails sur le SP600, y compris ses spécifications techniques.