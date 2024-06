L'affiche Rétromobile 2025 est dévoilée !

Zapping Le Blogauto Essai de l'Abarth 500E

Après avoir exploré les contrées germaniques et britanniques lors des précédentes éditions, notamment en 2024 avec la machine de record MG qui permettait d’honorer le centenaire de la marque, cette dernière rentre au pays pour l’édition 2025 et arborera pour l’occasion un chef d’œuvre d’innovation à la française, la DS 19. Comme le veut la coutume, cette affiche préfigure également le thème de l’exposition principale qui célébrera les 70 ans de ce monument français en matière d’innovation et de design en partenariat avec DS Automobiles, qui parrainera cette édition.

Pour cette 49ème édition, l’affiche abandonne son vert anglais au profit d’un orange lumineux "flashy" très en vogue dans les années 60 et 70. C’est donc l’atypique DS Ballons de 1959 qui ornera l’affiche 2025 de Rétromobile. Cette affiche colorée et dynamique va sans doute ravir les amateurs du genre, et s’arracher par les collectionneurs !

La folie DS en 1955

Présentée pour la première fois au grand public lors du Salon de l’Automobile de Paris en 1955, la DS 19 y fait sensation : la foule se presse pour y apercevoir cette automobile d’un nouveau genre, chaque heure passée augmentant le délai de livraison de près d’un mois. Au total, plusieurs dizaines de milliers de véhicules seront vendus pendant les 11 jours du salon - rien que 12.000 dès le premier jour ! Il faut dire que la DS détonne, étant en rupture totale avec les canons stylistiques de l’époque. Que ce soit par ses lignes élancées, imaginées par le sculpteur italien Flaminio Bertoni, ou par les nombreuses innovations embarquées de séries telles que la direction assistée, des freins à disques, un volant de direction monobranche ou encore un système de suspension hydropneumatique basé sur un mélange gaz-fluide. Une voiture icône, un symbole du savoir-faire tricolore mondialement connu, qui triomphera au Monte-Carlo et sera aussi une vedette de cinéma, et bien sûr une voiture présidentielle !

C’est justement de cette dernière innovation que naitra, en 1959, un coup de génie publicitaire sans précédent. Afin de mettre en avant le confort des différents véhicules de la gamme, le publicitaire Claude Puech imagine un dispositif audacieux : une DS à la teinte écaille blonde semblant flotter sur l’eau grâce à 4 sphères orange venues remplacer ses roues. De cette idée nait un objet hybride évoquant tantôt la sérénité des éléments maitrisés, tantôt une œuvre d’art avant-gardiste. ET oui, à l’époque, pas d’infographisme, encore moins d’IA, on se creuse les méninges !