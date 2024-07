Fiat 500e Giorgio Armani : la classe "made in Italy"

Zapping Le Blogauto Essai Mercedes Classe E400E 4MATIC

La 500 et la mode, une longue histoire

A l'occasion du 125ème anniversaire de FIAT, et le jour même du 90e anniversaire du célèbre styliste, la nouvelle FIAT 500e Giorgio Armani a été présentée, une édition limitée qui se distingue par son design et ses caractéristiques technologiques La précédente génération de la 500 avait eu droit à des séries spéciales Diesel et Gucci. Branchée, chic et BCBG, la 500 a toujours collé à cette approche urbaine et orienté vers la mode. Néanmoins, ce n’est pas la première fois que le constructeur turinois et le blason iconique de la mode italienne collaborent, puisque nous avions pu découvrir en 2020, lors du lancement de la 500e, un modèle unique – « one-off » - Armani. A l'occasion du 125ème anniversaire de FIAT, c’est une véritable série spéciale FIAT 500e Giorgio Armani qui est dévoilée.

Le spot publicitaire joue sur les mots en évoquant une « voiture à porter », pas à conduire, et un hommage au savoir-faire du FIAT Style Center de Turin et de l'Armani Style Center. Une manière de célébrer le « made in Italy », qui a été au cœur de vives polémiques ces derniers mois, même si nous ne sommes pas dans la même catégorie que Ferrari !

Deux nouvelles teintes

Deux couleurs exclusives ont été créées pour la 500e Giorgio Armani : le Vert Foncé micialisé, une couleur contemporaine et technique qui est censée reflèter « le style et le goût de Giorgio Armani » et le Greige céramique, une couleur qui se veut plus sophistiquée et raffinée. Cette teinte inventée par Armani mélange le gris et le beige, donnant naissance à la fois à la teinte et à son nom unique.

Quant aux extérieurs, les designers italiens ont cherché à réduire les contrastes et les décorations pour obtenir un effet plus monochromatique qui soit en phase avec l’approche épurée du style Armani. La principale caractéristique de l'extérieur sont les roues, qui ont été exclusivement conçues pour représenter le logo GA. Le design spécifique vise à améliorer les performances aérodynamiques grâce à la surface légèrement 3D. L'effet anodisé bicolore bruni à chaud et les légères rainures latérales le rendent extrêmement raffiné.

Une signature iconique

L'intérieur joue aussi la carte du raffinement, avec des coutures à chevrons et des motifs tridimensionnels sur les inserts du siège central rappelant les techniques de couture classiques. Les matériaux sont combinés avec des procédés innovants et techniques comme le bois découpé au laser qui recouvre l'insert du tableau de bord, doux et enveloppant comme un tissu luxueux ou combinés avec des solutions artisanales comme une broderie complexe.

La Fiat 500e Giorgio Armani se distingue par le logo du maestro milanais sur les roues et sur le siège, tandis que la signature du designer italien apparaît sur le tableau de bord, à l'intérieur des portes et sur la lunette arrière. La voiture comprend des phares Full LED Infinity Design et un toit en verre. En termes de technologie, le véhicule est équipé d'un système audio JBL haut de gamme, d'un écran TFT 7″, d'un écran tactile NAV 10,25″, d'une radio DAB et d'un CarPlay/Android Auto sans fil.

La Fiat 500e Giorgio Armani est disponible avec un moteur électrique de 87 kW -118 ch, avec une autonomie allant jusqu'à 320 km en cycle combiné WLTP grâce à a batterie de 42 kWh. Conformément à la mission de la marque de promouvoir le Made in Italy à l'échelle mondiale, l'édition limitée sera vendue en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique. Le Japon et l'Australie à partir de l'année prochaine.

Les prix ne sont pas connus, mais ils dépasseront sans doute les 33.900 euros de cette variante actuelle de la 500e.