Cadillac met à jour son Escalade

Cousinage

Si l'Escalade à essence ressemble beaucoup à son homologue électrique, c'est parce que Cadillac a emprunté des éléments d'éclairage au modèle IQ et à d'autres EV comme le Celestiq et le Lyriq. Des phares verticaux avec des accents de LED ornent chaque coin du pare-chocs, un nouvel écusson Cadillac illuminé orne le capot et, sur les modèles de la série V, même le contour de la calandre est éclairé.

L’Escalade-V, variante de performance, bénéficie également de quelques améliorations spécifiques. Bien que sa gueule soit déjà assez méchante de base, le carénage avant est plus agressif et comporte une calandre inférieure plus grande pour un meilleur refroidissement. À l’intérieur, les garnitures en fibre de carbone entourés de cuir Jet Black sont aussi plus nombreuses. Outre l'Escalade de base, chaque version bénéficie du dernier Magnetic Ride Control 4.0 avec une suspension adaptative Air Ride, et Super Cruise est standard dans tous les domaines.

Des roues de 24 pouces sont disponibles pour la première fois sur l'Escalade à essence, mais les roues de 22 pouces sont toujours de série. Vous pouvez associer une poignée de ces nouvelles options de roues avec des couleurs de peinture inédites comme le vert Aegean Stone, un bleu Deep Sea Metallic ou un bronze clair Latte Metallic.

Un écran pleine largeur

Le Cadillac Escalade 2025 est désormais équipé d’un écran reliant les deux piliers A à l’avant. Celui-ci mesure la bagatelle de 55 pouces. Il comprend une section de 20 pouces dédiée au passager avec des capacités de streaming vidéo tandis que le conducteur dispose d'un écran de 35,0 pouces. Apple CarPlay et Android Auto sans fil sont de série, tandis que les passagers de la deuxième rangée ont même accès à des écrans tactiles de 12,6 pouces avec l'ensemble Executive Second Row en option équipé.

Ce SUV de luxe est livré de série avec une chaîne audio AKG de 19 haut-parleurs. En option, le compte peut s’élever à 40 haut-parleurs. Parmi les autres changements internes, le levier de changement de vitesse a été relocalisé sur la colonne de direction afin de dégager la console centrale.

Le Cadillac Escalade Série V continue

Le modèle Escalade Série V continue d’être proposé. Son capot renferme le puissant moteur V8 suralimenté de 6,2 L qui développe 682 chevaux. Autrement, l’Escalade 2025 est livré avec le moteur V8 de 6,2 L qui produit 420 chevaux, couplé à une transmission automatique à 10 rapports. Par contre, General Motors a retiré la proposition du moteur turbodiesel à six cylindres de 3,0 L.

L’échelle de prix du Cadillac Escalade 2025 sera diffusée ultérieurement. Six versions composent le catalogue: Luxury, Premium Luxury, Sport, Premium Luxury Platinum, Sport Platinum et Série V.