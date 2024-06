Bertone GB110 : la supercar qui fonctionne au plastique

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Depuis sa relance par Mauro et Jean-Franck Ricci (deux Français aux origines Italiennes), Bertone s'est mû de maison de design à carrossier sur-mesure d'éditions ultra-limitées de voitures de sport. GB110 est le nom de cette préparation en hommage à Giovani Bertone (GB) et à l'année de création de la carrozzeria par ce dernier, 1912. En 2022 lors de la présentation des premiers dessins, cela faisait 110 ans depuis la création.

Cette GB110 a peut être une allure qui vous dit quelque chose. Et pour cause. Si on vous dit qu'elle dispose d'un V10 de 5,2 litres, cela vous oriente forcément vers la Lamborghini Huracan ou l'Audi R8 V10. Bingo ! La Lamborghini est visiblement la donneuse, même si cela reste "secret" chez Bertone. Le V10 5,2 litres reçoit deux turbos et surtout, il fonctionne au carburant de synthèse.

Thermique, mais "écologique" si on peut dire, cette GB110 tourne en effet avec un carburant issu de déchets plastiques. Bertone compte toujours produire 33 exemplaires de cette voiture. Elle a été présentée officiellement au Salon Top Marques à Monaco il y a 15 jours. La voiture est censée développer 1110 chevaux et un couple de 1100 Nm. La transmission est faite aux quatre roues, via une boîte à double embrayage à 7 rapports. A l'avant, la voiture a des pneus 255/30/R21 et de monstrueux 335/25/R22 à l'arrière.

Côté performances, Bertone annonce un 0 à 100 km/h en seulement 2,79 secondes. Le 0 à 200 km/h serait fait en 6,79 secondes, avec une vitesse de pointe dépassant 380 km/h. La ligne est la confirmation de ce que l'on avait pu découvrir en 2022 avec un profil très "bertonesque" qui rappellera la Lancia Stratos HF Zero ou bien encore l'Alfa Romeo Carabo.

En revanche, de l'avant ou de l'arrière, c'est bien plus "tarabiscoté" que ce que produisait alors le studio Bertone. Les temps évoluent aussi.

Aucun prix n'a été évoqué et Bertone n'indique pas comment se remplissent les carnets de commande.