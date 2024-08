475 heures de peinture pour cette Lamborghini Revuelto

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Les artistes s'en sont déjà donnés à coeur joie sur la Revuelto. Cette fois-ci, dévoilée dans le luxueux resort de Cala di Volpe, cette création rend hommage aux bleus et aux paysages marins caractéristiques de l'île italienne de Sardaigne. Si vous traînez sur Instagram, vous ne pouvez pas avoir raté ces paysages somptueux.

Les effets de peinture extérieure ont nécessité 475 heures de travail artisanal spécialisé. La création Opera Unica a été réalisée en masquant la carrosserie pour créer une toile pour la peinture : les décolorations localisées de la peinture bicolore et tricolore ont ensuite été rehaussées par la peinture au pinceau, rappelant les vagues frappant les falaises. Des techniques de revêtement spéciales ont été utilisées pour personnaliser des détails tels que le couvercle du bouton Start/Stop et la plaque signalétique. La finition de la broderie intérieure a nécessité 85 heures de travail à elle seule pour produire le nouvel outil nécessaire à l'effet de couture aqueuse dédié à cette Opera Unica.

50 nuances de bleu

Trois nuances de bleu distinctes sont combinées, inspirées des mers cristallines de Sardaigne, des bulles d'eau, des vagues et du bleu profond des grottes aquatiques. Le Blu Tawaret clair est utilisé comme couleur de base sur les panneaux avant de la voiture et le toit, contrastant avec le Blu Cepheus plus clair utilisé pour créer un effet de décoloration et sur les panneaux arrière. Le bleu Okeanos est combiné comme troisième bleu pour créer un effet de décoloration encore plus profond sur le capot et autour du séparateur avant, mis en valeur par la peinture noire Nera Bocca, le séparateur et le seuil en carbone brillant et le noir brillant avec des jantes Altanero polies au diamant avec des freins en carbone-céramique noirs.

L'intérieur est complété par le Blu Delphinus comme couleur principale de la sellerie, mis en valeur par le Blu Amon plus clair sur les dossiers, les portes et les garnitures de la console centrale, avec des coutures et des passepoils blancs contrastants Bianco Leda. Les sièges, les panneaux de porte, le tunnel et la ligne de toit introduisent une nouveauté dans l'application de la broderie Revuelto : grâce à un outil spécialement développé, les coutures tricolores Blu Amon, Blu Chepeus et Bianco Leda rappellent les teintes étincelantes des eaux sardes. Bref, de quoi mettre en exergue le savoir-faire de Ad Personam, source de juteuses marges !

Le taureau s'électrise

On rappelle que la Revuelto marque un tournant pour la marque italienne, en étant la première super sportive du Taureau hybride rechargeable HPEV (High Performance Electrified Vehicle) à moteur V12. Elle dispose d’une puissance de 1 015 CV combinée entre un nouveau moteur à combustion et de trois moteurs électriques, ainsi que d'une boîte de vitesses à double embrayage qui a fait ses débuts sur une Lamborghini à 12 cylindres pour la première fois. Elle promet des accélérations de 0 à 100 km/h en seulement 2,5 secondes et vitesse de pointe de plus de 350 km/h. Ces chiffres se combinent à un dynamisme exceptionnel grâce à l'introduction du vectoring de couple électrique et à la transmission intégrale disponible également en mode de conduite entièrement électrique.