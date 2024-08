Bruxelles réinvente...la voiture sans chevaux !

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

En 1875, Amédée Bollée relie Le Mans à Paris avec son Obéissante. La Mancelle, son successeur, sera la première voiture automobile produite en série (50 exemplaires). Mais, on évoque des prototypes de calèches électriques (mal documenté) en 1830 par Robert Anderson, un Ecossais.

Ici, la ville de Bruxelles a décidé de ne plus utiliser de chevaux pour son service touristique de calèches et on fait donc un bond de 194 ans en arrière. Il faut dire que la Grand-Place peut devenir une fournaise en plein été sous le soleil et que ce n'est pas une sinécure pour nos amis équidés. C'est Thibault Danthine qui a remporté un appel à projet de la ville. Il se passe de chevaux depuis 2022 déjà pour ses services de calèches.

Et il a des arguments qu'il explique à Euronews comme des difficultés logistiques, de l'entretien plus important, et évidemment, loin de toute considération mercantile et capitaliste, pour ne plus exploiter les chevaux, surtout par un temps estival.

"Je n'ai jamais eu le moindre doute sur le fait qu'avec des calèches électriques, on allait encore attirer les gens" selon Thibault Danthine cité par Euronews. "Parce que les gens, aujourd'hui, veulent vivre une expérience, veulent avoir quelque chose d'insolite, de vivre en famille ou entre amis. Et la calèche électrique répond à tout ça. Donc, on reste aussi avec un style d'époque et je crois que c'était important de respecter ce patrimoine".

Et elles ont fière allure ces calèches sans chevaux. Il n'empêche, l'absence des animaux enlève le "clop-clop" des fers sur les pavés, ainsi que la stature de l'animal. Dans les petits reproches que l'on peut faire à ces calèches, on peut surtout noter les rétroviseurs d'utilitaires, mais aussi l'anachronique volant qui n'existait pas à l'époque. Une barre de direction aurait eu plus d'authenticité, tout comme des roues cerclées de métal, sans pneu. Pour le clin d'oeil historique, le véhicule porte la marque "Anderson 1830".

Les véhicules sont produits en Pologne et ont 120 km d'autonomie, soit deux jours d'exploitation. Evidemment, ce service de calèches sans animaux devrait séduire d'autres villes touristiques. New York et les célèbres calèches de Central Park se posent la question depuis quelques années par exemple. Il est amusant de voir que l'Histoire bégaie puisqu'à l'époque, les chevaux ont été remplacés par les automobiles.