Spa Francorchamps 2024 : Russell un pneu devant Hamilton

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

Avant-course

Cette course devrait réserver pas mal de surprises. En effet, après des essais sur le sec, la journée d'hier a été mouillée. Sauf qu'aujourd'hui c'est un franc soleil qui réchauffe la piste. Et les écuries ne peuvent plus toucher aux réglages après le début des qualifications ! Certains ont adopté des réglages secs et sont loin sur la grille, d'autres des réglages mixtes et sont mieux placés. Sauf que sur le sec aujourd'hui tout peut s'inverser.

Verstappen a signé le meilleur temps mais partira 11e. Pourra-t-il réitérer ses victoires de 2022 et 2023 quand il avait subi une pénalité malgré le meilleur temps des qualifs ? Ferrari pourra-t-elle conserver la pole de Leclerc ? Et les "surprises" comme Alonso 8e ou Ocon 9e, Albon 10e pourront-ils rester dans les points à la fin de la course ? A noter que le tarmacadam a été refait et s'il génère plus de grip, il met aussi les pneus à rudes épreuves.

Départ - 44 tours

Perez a déjà placé sa voiture légèrement en direction de Leclerc. Il veut sans doute couvrir Hamilton qui sera placé idéalement derrière Leclerc. Extinction des feux ! Excellent départ de Leclerc. Perez se jette sur sa droite mais trop tard, Hamilton est à l'intérieur de la Source et va ressortir de la descente vers l'Eau Rouge devant. Derrière, Norris a fait une sortie dans les graviers et perd pas mal de places. Piastri est à la lutte avec Russell qui doit couper la chicane à la fin de la ligne droite de Kemmel. Sacré premier tour.

A noter que Sainz est le seul du top 10 à être parti en pneus durs. Verstappen est déjà 8e. Albon a passé Ocon qui a Gasly 11e juste derrière. Mais Albon a coupé la chicane pour passer Ocon à priori. Hamilton prend la tête du grand-prix au 3e tour sur la grande ligne droite de Kemmel. Et on a déjà une panne avec Zhou qui n'a plus de puissance. Sauber a-t-il trouvé le truc ? Zhou est reparti sans passer par les pits. Perez a été sorti de la zone DRS par Leclerc, et se fait attaquer par Piastri qui est encore trop court.

Ah non. Zhou abandonne. Visiblement il y a toujours un souci d'hydraulique. Verstappen n'arrive pas à remonter aussi facilement qu'avant. Il râle un peu (comme d'habitude) sur sa voiture. Hülkenberg tente un coup et met les durs rapidement.

Tour 10/44

On commence à interroger les pilotes sur les pneus. Gasly passe par les stands et repart en dur. Mais il s'est fait "undercuter" par Ricciardo par exemple qui a déjà changé ses pneus. Hülkenberg le passe aussi, sur la piste. Russell, Verstappen sont appelés aux stands. Cela devrait déclencher d'autres changements le tour suivant. Bingo, Hamilton, Perez, Piastri sont aux stands. Leclerc, Sainz, Norris, Alonso restent en piste.

Perez est ressorti devant Russell et Piastri. Piastri double Russell. Hamilton est reparti juste derrière Ocon qui n'a pas encore changé de pneus. Leclerc aux stands, 2 tours après Verstappen. Sainz et Norris et Alonso restent en piste, Ocon rentre. Piastri passe Perez sur Kemmel. Ocon est reparti loin derrière. L'undercut (rentrer 1 ou 2 tours avant un adversaire) est très fort aujourd'hui. Gasly est 2 places devant par exemple.

On demande à Norris 100% du rythme possible. Ca sent l'écurie ! Mais il ne rentre pas encore. Sainz et lui n'ont pas encore changé de pneus. Sainz est en durs et devrait décaler sa stratégie. A la fin du 15e tour Norris rentre pour mettre des durs. Sainz reste en piste. Tsunoda rentre aussi. Il ne reste que Sainz avec ses gommes du départ. Mais Norris a perdu pas mal de temps, il est derrière Verstappen. Ocon semble avoir un meilleur rythme avec ses pneus durs. Il a passé Bottas, Gasly et Hülkenberg. Il est 13e derrière Alonso.

Gasly passe Hülkenberg à la chicane de l'arrêt de bus. Sainz a connu une petite chaleur et a perdu du temps dans l'histoire. Il n'a plus que 4,5 secondes d'avance sr Hamilton. Suit Leclerc à 1,6 seconde puis Piastri à 3 secondes. Sainz semble vouloir ne faire qu'un arrêt mais cela signifierait faire 20 tours avec les médiums ?

Tour 20/44

Sainz s'arrête à la fin du 20e tour et repart derrière Norris. Espérons pour Sainz que cela paie à la fin de la course. Pendant ce temps Russell passe Perez qui est hors du rythme aujourd'hui. 4e place pour Russell, 5e pour Perez qui a Verstappen dans son échappement. Perez rentre aux stands pour un deuxième arrêt très anticipé. Pas eu besoin d'ordres depuis le muret des stands pour laisser passer Verstappen. Perez repart derrière Sainz. Norris est plus rapide que Verstappen qui n'est plus dans la zone DRS de Russell.

On a dépassé la mi-course avec Hamilton devant Leclerc, Piastri, Russell, Verstappen, Sainz, Perez, Albon et Ocon 10e. A la fin du 25e tour Leclerc rentre pour un deuxième arrêt. On tente l'undercut avec des pneus durs neufs. Mais 3,4 secondes d'arrêt ! Aïe. Albon aussi s'est arrêté est retombe à la 16e place. Hamilton dans les stands. 2,4 secondes d'arrêt. Hamilton ressort confortablement devant Leclerc. Piastri est en tête du GP. Surtout, Hamilton va pouvoir se faire aspirer par Sainz. Sainz va-t-il défendre chèrement sa place ?

Piastri continue, et signe le meilleur tour en course. Verstappen et Sainz rentrent aussi à la fin du 28e tour. Pour Sainz ce relai n'a duré que 8 tours ! Retour aux pneus durs. Verstappen lui est passé aux mediums. On appelle Norris à la fin du 29e tour pour couvrir Verstappen.2,4 secondes d'arrêt. Il repart derrière Verstappen. De façon amusante, en rentrant Perez plus tôt, Red Bull a fait un undercut à Verstappen. Mais là, il y a eu des ordres et Perez laisse passer son chef de file.

Tour 30/44

Russell est en tête du GP puisque Piastri passe aux stands. 4,4 secondes ! Piastri s'est manqué de 40 cm sur ses marques. Il repart tout de même devant Verstappen. On a deux Mercedes en tête du GP, mais Russell doit repasser aux stands normalement. Ah non ! Russell va tenter d'aller au bout avec ces pneus. Il reste 12 tours. Ou alors il va chausser les mediums pour un relai très court à la fin ?

Norris a passé Perez et va tenter d'aller chercher Verstappen. Visuellement c'est une claque pour Red Bull. Russell compte plus de 5 secondes d'avance sur Hamilton à 10 tours. Hamilton sait qu'il va devoir s'employer pour aller chercher Russell. Leclerc est à 3 secondes derrière Lewis et a Piastri sur ses basques. Première tentative ratée à la fin de Kemmel. Le tour d'après, cela passe. Mais il doit s'employer. Leclerc a bien couvert sa position mais Piastri a insisté dans la chicane. Le voilà 3e. 5,3 secondes derrière Hamilton.

Il reste 7 tours et Russell a 3,7 secondes d'avance sur Hamilton qui en a 5,4 sur Piastri. La victoire se joue ici. Derrière, avec les changements de pneus, on a Alonso 9e devant Stroll, Ricciardo et Ocon. Mais Alonso n'a qu'un changement de pneu lui aussi. Ricciardo passe Stroll et grimpe à la 10e place. Piastri ne reprend pas de temps à Hamilton. Sainz revient sur Perez. On se bat ici pour la 7e place... Cela passe au DRS à la fin de Kemmel.

Hamilton est en train de faire la liaison avec Russell alors qu'il reste 5 tours. Mercedes peut jouer le doublé si Hamilton passe Russell a un endroit sans perdre de temps puis lui offre le DRS pour éviter que Piastri ne revienne.

Trois derniers tours

Hamilton est toujours derrière Russell. Hallucinant, Russell reste encore devant malgré la DRS. Belle défense de Russell. Mais, cela permet à Piastri de revenir à 2,5 secondes d'Hamilton. 1,8 seconde ! Hamilton se rate un peu à la Source et ne peut encore pas passer Russell alors que Piastri revient un peu plus. Quel suspense pour cette fin de GP. Ocon a passé Ricciardo pour la 10e place !

Piastri est à 1 seconde à l'orée du dernier tour. Hamilton se manque encore un peu. Russell tient le bon bout. Impossible de passer à la fin de Kemmel.

Arrivée

Victoire de Russell au Grand Prix de Belgique 2024 ! Il emmène un doublé Mercedes avec Hamilton. Qui aurait cru cela au début de la saison ? Piastri fait un très beau 3e, sur les talons de Hamilton. Une arrivée ultra-serrée ! Leclerc, Verstappen, Norris, Sainz, Perez, Alonso et Ocon complètent le top 10. Perez a le meilleur tour en course. Red Bull lui a passé les pneus tendres à la fin.

[MàJ : la victoire de Russell est en suspend puisque la voiture serait 1,5 kg trop légère. La disqualification plane.]

Classement du GP de Belgique 2024

Bravo à Esteban Ocon qui accroche un point pour Alpine malgré l'absence d'abandon des 8 "gros". Il n'y a qu'Alonso devant lui, grâce à une stratégie à un arrêt comme Russell. Belle victoire de Russell qui a su économiser ses gommes pour se donner la possibilité de ne faire qu'un arrêt. Place à la trêve estivale et rendez-vous à Zandvoort du 23 au 25 août.

George Russell Lewis Hamilton Osccar Piastri Charles Leclerc Max Verstappen Lando Norris Carlos Sainz Sergio Perez Fernando Alonso Esteban Ocon Daniel Ricciardo Lance Stroll Alexander Albon Pierre Gasly Kevin Magnussen Valtteri Bottas Yuki Tsunoda Logan Sargeant Nico Hulkenberg Guanyu Zhou

Classement pilotes F1 2024

Max Verstappen reste évidemment, très largement en tête de la F1. Il compte 78 points d'avance sur Norris à qui il a repris quelques points aujourd'hui. Leclerc n'a pas concrétisé sa pole et reste à bonne distance de Verstappen, ne reprenant que 2 points.

Russellse rapproche à 2 points d'Hamilton. Les deux se rapprochent de Sainz. Cela promet une deuxième partie de saison intéressante. A noter que Ocon égalise avec Albon mais reste derrière puisqu'Albon a marqué 2 fois 2 points contre 4 fois 1 point à Ocon. Zhou, Sargeant et Bottas restent à 0 point.

Pos Driver Pts 1 Max Verstappen 275 2 Lando Norris 197 3 Charles Leclerc 174 4 Oscar Piastri 164 5 Carlos Sainz 160 6 Lewis Hamilton 143 7 George Russell 141 8 Sergio Perez 129 9 Fernando Alonso 47 10 Lance Stroll 24 11 Nico Hulkenberg 22 12 Yuki Tsunoda 22 13 Daniel Ricciardo 11 14 Oliver Bearman 6 15 Pierre Gasly 6 16 Kevin Magnussen 5 17 Alexander Albon 4 18 Esteban Ocon 4 19 Zhou Guanyu 0 20 Logan Sargeant 0 21 Valtteri Bottas 0

Classement par équipe F1 2024

Au classement par équipe, c'est plus tendu. La faute à un Perez pas brillant brillant. 404 points pour RBR contre 361 à McLaren. Ferrari est à 21 points de McLaren. Mercedes est loin derrière, mais la forme de ces derniers GP augure d'un bataille pour le podium. Derrière, Aston Martin semble seule à la 5e place.