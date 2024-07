GP de Belgique 2024 : Charles Leclerc chipe la pole à Verstappen

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

Comme souvent à Spa Francorchamps dans les Ardennes belges, la pluie s'est invitée. Et elle est tombée très fortement ce samedi. Les engins pour "sécher" la piste ont été sortis, le circuit redoutant sans doute de ne pouvoir faire les qualifications et les courses. La course sprint de F2 a été décalée et aura lieu à 18h15 après la qualif de F1 par exemple.

L'actualité ce weekend a pas mal tourné autour d'Alpine avec une livrée spéciale Deadpool & Wolverine rouge foncé, mais aussi l'officialisation du contrat d'Esteban Ocon avec Haas pour plusieurs années, et l'annonce - attendue - de Bruno Famin qui passe la main après Spa, sans doute en désaccord avec les décisions récentes concernant l'écurie.

A noter que Verstappen reculera de 10 places pour un changement de moteur.

Q1 - Petite surprise Alpine

Tout le monde veut aller rapidement en piste pour évaluer le degré de "mouillanchitude" de la piste. Mais aussi car on annonce une nouvelle averse d'ici quelques minutes. Certains pourraient se faire piéger comme Mercedes. Cependant, toutes les écuries ne confirment pas la pluie arrivant. C'est un pari.

Une séance de qualifications dans ces conditions, c'est du pain béni pour le suspense et les surprises. Verstappen a mis tout le monde d'accord en signant d'entrée de jeu un temps 1,4 seconde plus rapide que tout le monde. Les autres ont tendance à prendre des précautions visiblement. Gasly avec l'Alpine est 2d provisoirement et Ocon non loin ! Réglage "gros appui" ? Si la piste sèche, cela pourrait devenir handicapant.

Bon, la pluie promise par McLaren n'est pas arrivée et la piste sèche. Les pneus intermédiaires commencent à souffrir mais ce n'est pas encore bon pour les slicks. Ah Perez se réveille et signe le 2d temps provisoire. Le classement change sans cesse et cela pourrait être le dernier qui tourne qui a raison. A 6 minutes de la fin, Piastri prend le lead provisoire devant Verstappen et Leclerc. Sainz grimpe à la 4e place.

Verstappen repend la tête en 1:54.938. C'est le premier pilote sous la minute cinquante. Hamilton 3e.Dans la zone rouge, on a les deux Williams, les deux Haas et Zhou. Gasly remonte 3e tandis que Ocon est 15e pour le moment. Ah non 5e. Allez, même les Williams se sortent de la zone rouge. Cela va être tendu jusqu'au bout. Tsunoda semble en avoir fini avec la qualification. De toute façon avec tout ce qui a été changé sur sa voiture il partira bon dernier. 2 dernières minutes dans cette Q1.

Dans le trafic, Russell grimpe au 3e rang. Piastri signe le meilleur temps, Gasly 2d ! Ocon 6e. On est sur le drapeau à damier de la Q1. Alonso 7, Bottas 8. Perez 4e ! Magnussen et Hülkenberg sont à risque. Bim ils sont poussés dehors. Norris et Hamilton ont eu chaud, 12 et 13e.

Sont éliminés : Hülkenberg, Magnussen, Tsunoda, Sargeant et Zhou.

Q2 - Ocon passe, Gasly trépasse

On continue de craindre la pluie et les pilotes sortent rapidement. 1:54.724 pour Albon, ce qui montre que la piste est toujours aussi "sèche". Ocon 2d provisoire. Evidemment, ce n'est que très provisoire. Norris prend la tête mais 265 millièmes devant Albon seulement. Perez 4e. Allez PAF ! Verstappen en 1:53.857 règle le tempo.

Gasly étrangement n'y arrive plus. Il est 12e alors que Ocon est 5e. Ah la pluie semble revenir ! Cela pourrait pénaliser les pilotes et figer les positions. Tout bon pour Ocon, mais pas pour Gasly, ni pour Russell qui est 11e pour le moment à 67 millièmes de Sainz. Verstappen améliore. Ca peut donc encore améliorer ! 4e temps pour Russell !

En tout cas, cela nous donne de belles images avec les pilotes qui mettent les voitures à la limite, en dérive. Piastri assure la 2de place, à 299 millièmes de Verstappen tout de même. Sont en zone à risque : Perez, Alonso, Gasly, Bottas et Stroll.

Perez se sauve à priori, il est 4e. Ocon est en zone rouge. Hamilton juste devant. Ocon 4e ! Hamilton est repoussé en zone rouge. Gasly 7e ! Les deux Mercedes sont potentiellement éliminées. Russell 2d derrière Verstappen. Hamilton fait mieux. Alonso 5e, Albon 9e. Gasly est éliminé. Leclerc 5e. Tout change à chaque instant.

Fini ! Pour Perez c'est passé pour 3 millièmes seulement devant Albon ! Pas brillant tout de même quand Verstappen a le meilleur temps plus de 6 dixièmes devant. Sont éliminés : Albon, Gasly, Ricciardo, Bottas et Stroll.

Q3 - Verstappen en presque pole

On pourrait jouer la pole position au nombre de pneus intermédiaires neufs. Comme avec les slicks, les pneus ont un certain nombres de tours "prime". Verstappen est avantagé sur ce point en ayant moins eu à s'employer pour passer. Hamilton inaugure cette Q3. Etrangement, on n'a pas lancé les deux Mercedes ensemble pour chercher l'aspiration. Russell est 5 secondes derrière environ.

1:54.011 pour Hamilton. Piastri ne peut pas faire mieux. Suivent Russell, Norris et Ocon. Ah non, Alonso dépasse Ocon. Alonso est dépassé par Sainz et Leclerc. Perez signe le meilleur temps, largement et en pneus rodés. Mais Verstappen les règle encore tous avec 6 dixièmes ! 1:53.159 pour Verstappen, Et Ocon 10e à 1,6 seconde. Il y a sans doute de la marge, place aux pneus neufs s'il en reste.

Les Mercedes sont restées en piste, pas les Red Bull ou les Ferrari repassées aux stands pour changer de gomme. Hamilton reste 3e, mais améliore tout de même. Heureusement car Norris améliore fortement.

Sainz reste 7e. Leclerc grimpe sur la première ligne ! Il est à 595 millièmes de Verstappen. Verstappen n'améliore pas et reste en 1e place. Alonso est 9e. Perez abandonne son tour et ne sera que 3e. Personne à part Leclerc n'a pu améliorer. Si Verstappen signe le meilleur temps, c'est Leclerc qui hérite de la pole position !

Résultats de la qualification du GP de Belgique 2024

N'oubliez pas que Verstappen reculera de 10 place, 11e donc, et que Tsunoda partira dernier. C'est la 3e année de rang que Verstappen est le plus rapide à Spa, mais laisse la pole à un pilote Ferrari...Sainz en 2022, Leclerc en 2023 et 2024. Les deux fois Verstappen l'avait emporté le dimanche.