Silverstone 2024 : Deux Mercedes en 1e ligne ! Russell en pole

Le circuit de Silverstone a été passablement arrosé tout ce matin. La F3 n'a pas pu avoir lieu et la F2 a connu une interruption drapeau rouge pendant quelques minutes tellement la pluie était abondante. Kimi Antonelli, qui sera dans la Mercedes l'an prochain, a remporté la course sprint. Mais, le soleil est venu et la piste sèche. Des conditions changeantes qui devraient favoriser le dernier en piste.

A noter que chez Alpine on a changé tellement de pièces sur la voiture de Pierre Gasly qu'il partira de Saint Pancras. Dans les rumeurs insistantes, Ocon aurait paraphé son contrat avec Haas. Il servira de sparing partner à Bearman, protégé de Ferrari, placé par la Scuderia.

Q1 - Perez provoque un drapeau rouge

La séance devrait commencer avec des pneus intermédiaires pour reconnaître la piste et les endroits piégeux, avant de passer les slicks. Les Sauber sont en piste avec une Alpine, celle d'Ocon. D'autres pilotes les rejoignent, tout le monde veut voir l'état de la piste. Les premiers temps sont en 1:40. Mais Hamilton arrive et signe un 1:37.759. Grosse amélioration de suite.

Norris et Verstappen font mieux de près de 2 et 3 dixièmes. Derrière, sortie de piste pour Leclerc. On se dirige vers une bataille McLaren/Red Bull ? Ou plutôt Norris/Verstappen ? Sans doute. Hülkenberg est encore avec sa Haas dans le garage, Magnussen vient de sortir.

A 10 minutes de la fin de cette Q1 on chausse les slicks ! Pendant ce temps, Hamilton a signé 1:37.134 en intermédiaires. Les temps sont peu significatifs. On va rapidement voir si c'est bien le temps des pneus tendres puisque les deux Ferrari ont chaussé ces gommes. Norris fait la même que Leclerc et part au large, sans dommage.

Drapeau rouge ! Sergio Perez est dans les graviers après Copse à priori. Il est out de cette qualification. "On" annonce Lawson dans son baquet dès la reprise après la pause estivale. Et la pluie refait son apparition. Ce sera compliqué cette Q1. Si cela pleut assez, les 5 derniers ne pourront pas améliorer : Bottas, Gasly, Sargeant, Ricciardo et Hülkenberg. Allez c'est reparti à 6 min 30 de la fin, tout le monde veut faire un très bon temps rapidement.

La pause a permis à la piste de sécher un peu plus et Bottas met 4,7 secondes au temps d'Hamilton ! Hülkenberg le bat en 1:31.9. Norris devant, puis Piastri. Et Verstappen dans les graviers à Copse ! Mais il peut repartir. Ricciardo 9e. A 2 minutes de la fin la pluie redouble. Sainz et Leclerc sont 9 et 10. Verstappen n'est que 15e ! Mais il signe le 4e temps et passe en Q2. Sainz 2d. Albon est second et pousse Ricciardo hors du top 15 ! Ocon est à la porte de se faire virer de la qualif.

Cela change à chaque seconde ou presque. Drapeau à damier. Hamilton et Russell au deux premiers temps provisoires. Sainz 3e. Il se fait pousser par Leclerc. Tsunoda s'en sort sur son dernier tour. Ocon abandonne son dernier tour et sera donc éliminé ! En 1:29.547, Hamilton signe le meilleur temps de cette Q1. Sont éliminés : Bottas, Magnussen, Ocon, Perez et Gasly.

Q2 - Leclerc éliminé !

Le DRS est activable pour cette Q2 puisque le grip est considéré comme suffisant contrairement en Q1. Les pilotes sont en tendres et effectivement, la pluie semble s'éloigner pour le moment. 1:27.983 pour Albon. Il y aurait des dommages sur la voiture de Verstappen (qui a donc déjà son excuse s'il n'est pas en pole). Piastri se hisse en tête de la feuille des temps, suivi par Alonso. Verstappen n'est que 4e ! Sainz bat Piastri, mais Norris le bat et se met en tête avec 1:27.432.

Tsunoda est 10e, Hamilton 9e, mais, à priori en pneus rodés, Russell bon dernier, lui aussi en rodés. Hamilton remonte au 3e rang, Russell n'est que 9e. Albon 4e avec sa Williams ! Alonso a du rythme dans ces conditions et prend la tête avec 1:27.279. Leclerc signe le 8e temps. Décidément, les rythmes sont totalement bizarres. Sainz en 1:27.149 alors que Verstappen est juste derrière Alonso en 3e place. Soit il cache très bien son jeu, soit il a réellement un souci de performance cet après-midi.

Piastri en tête ! 1:26.945. Il est le premier à passer sous la minute vingt-sept. Hülkenberg le bat avec la piste qui sèche un peu plus, et le soleil qui réchauffe l'asphalte. Russell signe le meilleur temps, Hamilton est 4 millièmes derrière. Norris les règle de 2 dixièmes tandis que Verstappen ressort. Red Bull confirme qu'il y a des dommages suite à la sortie dans les graviers en Q1.

A moins de 2 minutes de la fin, on a Stroll, Leclerc (!), Zhou, Tsunoda et Ricciardo dan la zone rouge. Piastri grimpe à la 2de place. Sainz 5e et repousse Hülkenberg 6e. Tsunoda 10e, et Verstappen dans la zone rouge ! Leclerc 9e. Verstappen 6e, il devrait passer en Q3. Russell 2e, Alonso 3e.

Stroll passe 10e et pousse Leclerc 11e pour 159 millièmes ! Sont éliminés Leclerc, Sargeant, Tsunoda, Zhou et Ricciardo. Devant, Norris a une bonne chance de signer la pole position mais les Mercedes sont en rythme ici.

Q3 - Verstappen n'y peut rien

Verstappen établit le premier vrai temps de référence. Mais Piastri le bat ! Norris fait encore mieux. 1:26.030, on se rapproche des 1:25. On attend les Mercedes. 2e temps pour Hamilton. Mais Russell signe le meilleur temps provisoire pour 6 millièmes sur Norris ! 1:26.024.

On a donc après une première salve de tours : Russell, Norris, Hamilton, Piastri, Verstappen, Hülkenberg, Sainz, Stroll, Alonso, et Albon. Il y a moins de 1 seconde entre les 10 premiers.

Allez on se relance pour le dernier tour. Les temps devraient s'améliorer. Verstappen doit se battre avec la direction. Cela sent mauvais pour la pole. Albon passe le drapeau à damier, il est 8e. Stroll le bat, 8e. Hülkenberg 6e, Verstappen 4e. Hamilton en pole provisoire ! La foule exulte. Mais Russell le bat de 171 et la foule explose ! Norris abandonne son tour !

Russell signe la pole position de son grand prix, devant son coéquipier et meilleur ennemi Hamilton. Doublé Mercedes, qui aurait cru il y a plusieurs courses que Mercedes reviendrait comme cela dans la bataille pour les poles et les courses ?

Résultat de la qualification du Grand Prix de Grande Bretagne 2024