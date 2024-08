Retour à Spa au Grand-Prix de Belgique 2024 [Photos]

Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

Le circuit des Ardennes belges réserve toujours son lot de caprices météorologique, mais offre aussi un paysage varié, vert, dans lequel Michaël Dautremont aime à exercer son talent. On va retrouver dans sa sélection de clichés du week-end ses fameux gros plans pour lesquels il se sert des gens, du décors, etc. pour construire un premier plan au bokeh soyeux pour mettre en valeur le sujet pris sur le vif d'une conversation ou d'une action.

La touche de créativité

Gallerie Michaël Dautremont - F1 Spa Francorchamps 2024 +192

Mais, en piste, il excelle aussi dans les filés créatifs, souvent à l'inverse des clichés traditionnels comme en haut du raidillon. Loin des gros plans, il met là en avant la vitesse des bolides. On est comme happé par les photographies et plongés au cœur de la course ou des essais. Pas simple de faire une sélection des clichés, alors on en met le plus possible. Une galerie de 192 photos rien que pour vous.

Vous pouvez aller voir plus de ses clichés (F1, endurance, life style, ou autre) sur le site de son agence MDStudio, ou sur ses réseaux sociaux comme Instagram.

Pour résumer Michaël Dautremont nous fait l'amitié de partager avec vous une sélection de ses clichés réalisés au Grand-Prix de Spa Francorchamps 2024 il y a quelques jours.

Pour ceux qui veulent des photos sans tag et en très grande résolution (pour tirages papier par exemple), voyez directement avec lui via son Insta.

Thibaut Emme

Rédacteur

