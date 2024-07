Essai Toyota Yaris Cross de 130 ch

Zapping Le Blogauto Essai de la Toyota Yaris Cross 2024

Même style, une finition GR Sport en plus

Essai Yaris Cross +20 Il y a des clients Yaris Cross parmi vous? Dites-le nous en commentaires.

Vous vous attendiez à un profond restyage? Toyota n’a pas trouvé cela utile pour une voiture qui se vend déjà très bien comme !a. Toutefois les plus observateurs auront remarqué ce coloris inédit, qui s’ajoute aux autres petites nouveautés qui accompagnent cette menue mise à jour. Ce petit crossover a fier allure, avec sa bouille rehaussée dans un format hyper compact.

Avec sa haute garde-au-sol, elle demeure une baroudeuse des villes capable de grimper les trottoirs les plus agressifs, et d’affronter les rampes de parkings qui frappent les dessous de nombreux boucliers. Ainsi parée, la Yaris Cross avait déjà les bonnes armes pour se confondre dans le paysage urbain. Mais face au Renault Captur pour ne citer que lui, il fallait renforcer quelques qualités. Une finition GR Sport apparait aussi au catalogue.

De plus grands écrans

Essai Yaris Cross +20 La tablette tactile est nettement plus fluide.

A commencer par l’habitacle, qui même s’il parait strictement identique, dissimule tout de même quelques nouveautés. Les plus fins observateurs remarqueront au premier coup d’oeil les écrans plus grands, comme celui derrière le volant qui passe à 12,3 pouces dans les plus hautes finitions. Ses dimensions plafonnent à 10,5 en entrée de gamme. La dalle tactile voit sa navigation beaucoup plus fluide et moderne.

Toyota a trouvé le bon équilibre entre le tout numérique et une ergonomie intuitive. Ainsi, la climatisation bi-zone se manipule via des boutons physiques, comme d’autres commandes, notamment la molette du son. On peut tout gérer depuis le volant, et les deux prises USB à l’avant accompagnent la recharge par induction, histoire de satisfaire tous les passagers à bord. L’habitabilité logiquement le progresse pas, comme le coffre au de bon volume, mais au seuil assez haut.

130 ch, consommation inchangée

Essai Yaris Cross +20 Notre Yaris Cross, dans l'un des innombrables charmants villages de Majorque.

Le plus important reste dans ce qui ne se voit pas, c’est à dire sous le capot. Et encore, Toyota s’est plutôt concentré sur les parties électriques et électroniques de la voiture. A la clé, 14 chevaux supplémentaires pour atteindre la valeur de 130. Les clients regrettaient ce petit manque, et le Japonais les a écoutés. Dans la réalité, effectivement elle se montre un peu plus punchy.

Le constructeur a aussi apporté un soin tout particulier à l’insonorisation, pour diminuer le son désagréable accompagnant les montés en régime inhérentes à la boite CVT. De ce point de vue-là, les progrès sont en effet notables. Le mieux reste encore de fluidifier au maximum sa conduite pour ne pas à se retrouver dans cette plage désagréable pour les oreilles. L’agrément y gagne à n’en pas douter.

Pour résumer Pour pouvoir s’offrir cette motorisation revue, il faudra débourser tout de même au minimum 33 700 €, en finition Collection ou GR Sport avec son petit look sportif. La Première réclame même 2 000 € de plus. Une fois n’est pas coutume, la Yaris Cross peut ajouter un malus sur le bon de commande suivant les options choisies, qui ne dépasse pas les 100 €. Ceux qui s’orientaient vers le Renault Captur E-Tech de 145 chevaux, trouvant la Yaris Cross trop peu puissante, savent maintenant que la Japonaise à musclé son jeu.

David Christian Koskas

Rédacteur

