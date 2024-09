Essai Mitsubishi ASX de 143 ch

Zapping Le Blogauto Essai du Mitsubishi ASX 2024

Vous l'avez reconnu!

Lancer le diaporama

Mitsubishi ASX +20 Oubliez votre rendez-vous chez l'ophtalmo. Testez-vous en suivant un ASX!

On ne va pas faire semblant, vous avez déjà compris que Mitsubishi s’appuie sur les synergies offertes par l’Alliance pour proposer une voiture plus proche des codes européens. Ils n’ont pas cherché loin pour leur ASX, ce jumeau du Renault Captur. Ce dernier étant passé par la case restylage, le Japonais fait de même.

Mais question style, ils n’ont pas juste mis un Diamant à la place du Losange. Il a carrément plus de caractère avec cette grille de calandre chromée. Il a même l’air plus agressif que son cousin français. Il a aussi ses propres jantes, plus sportives. Vous pensez le confondre à l’arrière? Peu de chances, c’est écrit en grand « MITSUBISHI » sur le coffre.

Un ASX connecté

Lancer le diaporama

Mitsubishi ASX +20 Finalement, le logo Mitsubishi, c'est un peu comme un losange déstructuré... Non?

A l’intérieur, les mises à jour suivent logiquement celles du Renault Captur. C’est là que vous pouvez perdre au jeu des 7 erreurs. Tant mieux pour Mitsubishi qui voit son ASX enrichi de nouvelles technologies avant-gardistes. On adore les écrans couleurs au design futuriste, affichant carrément la navigation derrière le volant. Finie la bataille avec le passager qui veut changer la musique en plein guidage.

On ne trouvera pas plus moderne en termes de connectivité que cette ASX sur ce segment. Pour le reste, on se sent toujours aussi à l’aise grâce à son habitabilité. Et on ne manque pas de lumière avec ce grand toit panoramique. A cause de l’hybridation, on perd un peu de coffre, mais avec 440 litres, il reste plus grand que celui de certains concurrents.

Une motorisation hybride qui a fait ses preuves

Lancer le diaporama

Mitsubishi ASX +20 L'ASX plus beau que le Captur? Dites-le en commentaires.

L’Alliance, c’est aussi des moteurs en commun. Nous, on a jeté notre dévolu sur le full hybride de 143 chevaux, que vous connaissez sous l’appellation E-Tech chez Renault. Avec sa batterie de 1,2 kWh, il sait rouler à l’électrique, et pas seulement sur quelques centaines de mètres. Dans notre réalité, notre ASX démarre systématiquement en silence, et se laisse aller sur son élan tout en se rechargeant à la première occasion.

Les phases électriques, on finit par les oublier. La souplesse du système participe au confort et à la douceur de conduite. Et ne comptez pas sur lui pour jouer les fainéants, ce moteur hybride donne le meilleur de ses deux blocs quand on enfonce la pédale! Peu importe comment vous conduisez, la consommation sera toujours maitrisée. 5,8 litres pour nous, sur un parcours plutôt défavorable pour l’éco-conduite.

Vous cherchez un véhicule d'occasion ? Retrouvez des milliers d’annonces sélectionnées pour vous aider à trouver le bon véhicule d’occasion.

Podcast Men Life

Pour résumer En continuant à s’appuyer sur la plateforme du Renault Captur, l'ASX bénéficie de motorisations modernes, d’un design revu et d’une technologie à jour. Certes, certains puristes regretteront peut-être l’abandon d’un ADN 100 % Mitsubishi, mais ce compromis permet à l’ASX de répondre aux attentes du marché européen. Seulement il est un peu cher. L’explication? Une simplification de la gamme, dont le premier niveau s’avère déjà généreux. Mais l’argument massue se trouve dans sa garantie de 8 ans, d’ailleurs cessible en cas de vente.

David Christian Koskas

Rédacteur

La quotidienne Retrouvez tous les soirs une sélection d'articles dans votre boite mail. Je m'inscris