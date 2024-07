Pascal Wehrlein champion du monde de Formule E

Zapping Le Blogauto Essai Alpine A110

La Formule E a longtemps hésité sur quelle tête elle allait poser sa couronne. Wehrlein finit en fanfare sa saison qui a été en dent de scie. A Londres, pour le double ePrix, Wehrlein a remporté la première manche, puis a fait P2 du deuxième ePrix. Mitch Evans n'a pas démérité en terminant P2 (avec la pole) et P3. Au final Evans termine à 6 points de Wehrlein.

Oliver Rowland remporte de son côté le 16e et dernier ePrix de la saison. Le grand perdant est Cassidy. En effet, le coéquipier de Evans chez Jaguar n'a décroché que 9 points sur les 2 derniers ePrix, et même sur les 4 derniers ePrix. Il échoue à 22 points de Wehrlein. On a longtemps pensé que Cassidy pourrait décrocher la timbale.

Du côté des Français, Jean-Eric Vergne grimpe à la 5e place sur la dernière course et passe Da Costa. Trop d'irrégularité cette saison pour JEV. Norman Nato n'a pas eu une saison simple et finit sur une P10 et P12. Il est 15e au général. Après un bon début de saison (honnête) Fenestraz a connu une deuxième partie de saison catastrophique. 7 fois 0 points sur la fin de saison et une 17e place au général.

Grandeur et décadence de la Formule E : si Buemi termine 11e avec Envision, Di Grassi qui se battait pour le titre contre le Suisse au début de la discipline, termine 23e avec 4 points. Une grosse claque quand on sait que son coéquipier Nico Müller a marqué 52 points !

Classement final pilotes 2024

Wehrlein 198 points Evans 192 points Cassidy 176 points Rowland 156 points Vergne 139 points Da Costa 134 points Dennis 122 points Günther 73 points Frinjs 66 points Vandoorne 61 points Buemi 53 points Müller 52 points Bird 48 points Hugues 48 points Nato 47 points Mortara 29 points Fenestraz 26 points De Vries 8 points Ticktum 12 points Sette Camara 11 points Daruvala 8 points Barnard 5 points Di Grassi 4 points Eriksson 2 points Van Der Linde 0 point King 0 point Aron 0 point Collet 0 point

Classement final par équipe 2024

Jaguar décroche la couronne par équipe avec Evans et Cassidy. Porsche est 36 points derrière Jaguar, principalement à cause de Da Costa trop irrégulier. DS Penske est 3e, mais avec 168 points de retard.