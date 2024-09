La nouvelle Formule 3 est avancée

Zapping Le Blogauto Essai Jeep Avenger de 156 chevaux

Le concept de cette monoplace a été guidé par la volonté de pouvoir laisser les pilotes se suivre de très près sans être déventé et ainsi favoriser les dépassements. Il faudra juger sur pièce. Le look ressemble beaucoup au concept de F1 qui a donné la F2 actuelle. Les courbes globales sont les mêmes et la F3 adopte l'aileron arrondi de la F2. Cet aileron est trop large et il y aura des bouts de carbone sur la piste à coup sûr.

Evidemment, la sécurité de la monoplace est un cran plus élevé (l'actuelle était de 2019). En revanche, la F3 reste à un moteur atmosphérique et non turbo. C'est toujours le 6 cylindres 3,4 litres de 380 chevaux à 8000 tours/min assemblé par Mecachrome comme actuellement. Le moteur pourra tourner avec du carburant de synthèse ARAMCO, comme la F1 et la F2. La grande différence, c'est le passage aux 16 pouces Pirelli.

Cette monoplace a réalisé son déverminage en juin à Varano, aux mains de Tatiana Calderon. 2000 km ont déjà été couverts et le programme de développement va continuer jusqu'à la fin de l'année. D'ici là, Dallara va produire les châssis et une première voiture sera livrée aux écuries avant la fin de l'année. Les autres voitures arriveront à la mi-janvier 2025, avant les tests de pré-saison.

Le titre 2024 a été remporté ce matin par Leonardo Fornaroli pour 8 points devant un autre Italien, Gabriele Mini. A noter que le vainqueur du championnat n'a remporté aucune course cette année, mais n'a terminé que deux fois hors des points en 20 courses. Prime à la régularité. Le Français Sami Meguetounif a remporté la dernière course à Monza.

The 2025 FIA Formula 3 car – DETAILS

DESIGN CRITERIA

Aerodynamics optimized to facilitate overtaking. Very low ride height sensitivity and wide range of suspension set-up possibilities.

Cost effectiveness

Compliant to FIA F3 2025 safety rules.

Static tests.

Crash tests.

Anti intrusion panels.

Steel Halo.

Wheel tether cables

ERGONOMICS

Driver comfort

Steering wheel size and handles ergonomic

Steering effort under FIA requirements

TECHNOLOGY

Bodywork - Carbon - Kevlar honeycomb structures made by Dallara.

Sequential gearbox.

Electro-hydraulic gear shift system.

All in one ECU- GCU – Data logger equipment from Marelli.

High speed data acquisition system but no telemetry.

DRS.

F1 type VSC & Marshalling system.

CHASSIS AND BODYWORK

Chassis designed by Dallara Automobili.

Carbon Monocoque complying to FIA F3 2025 Safety standards.

Front and rear wing made out of carbon composite material.

ENGINE

Bespoke Mecachrome 6-cylinder 3.4-litre naturally aspirated 380 HP @ 8000 rpm.

Fly by wire throttle system.

SUSTAINABILITY

Advanced fuel meeting the FIA 100% sustainable fuel standard.

Recycled carbon:

Front end plate

Driver seat shell

Engine cover

GEARBOX

Bespoke six gear longitudinal gearbox designed by 3Mo.

Marelli electro-hydraulic command via paddle shift from steering wheel.

TYRES

16 inches Pirelli tyres.

Three specific compounds developed for Formula 3 to provide the most suitable compound for every circuit.

PERFORMANCE

A top speed of 300 km/h.

Lateral acceleration up to +/- 2.6 G.

Maximum braking deceleration -1.9 G.

Acceleration 0 – 100 km/h: 3.0 seconds.

Acceleration 0 – 200km/h: 7.7 seconds.