Pétrole : l’Opep confirme une croissance de la demande amoindrie par la Chine

Une croissance de la demande vue comme robuste

L’Opep tient à souligner avant toute chose que la croissance de la demande demeure toutefois très robuste.

Si, certes, les prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2024 sont légèrement révisées à la baisse de quelque 135 000 barils par jour par rapport au mois dernier, s'établissant à 2,1 millions de baril par jour (Mb/j), elles se situent bien au-dessus de la moyenne historique de 1,4 million de barils par jour (Mb/j) observée avant la crise du COVID-19.

Léger ralentissement de la demande chinoise

Selon l'Opep, les attentes sont légèrement inférieures aux prévisions en raison du "léger ralentissement" de la croissance chinoise observé au deuxième trimestre 2024, après une croissance de 5,3% au premier trimestre par rapport à la même période de l'année précédente ».

Depuis quelques semaines, les cours du brut sont impactés par des mauvais indicateurs liés à l'industrie chinoise.

Les marchés boursiers s’avèrent particulièrement inquiets depuis la publication de chiffres sur la croissance économique de l’Empire du Milieu au deuxième trimestre, laquelle s'est tassée fortement, ne s’établissant « qu’»à 4,7% en valeur glissante annuelle.

Ce rythme, qui est en deçà des attentes d'analystes et de celui du premier trimestre (5,3%), est également le plus faible depuis début 2023, date à laquelle la Chine levait ses sévères restrictions contre le Covid-19, qui pénalisaient jusque-là l'activité. "Les bases d'une reprise et d'une croissance économiques saines doivent être consolidées", a admis récemment le BNS (Bureau national des statistiques chinois).

Alors que la Chine est leader mondial en terme d’importations de pétrole, son économie est confrontée à une sévère crise de l'immobilier, persistante, qui plus est. La consommation s’avère quant à elle en berne tandis que le chômage est élevé, notamment chez les jeunes.

Au début du mois de juillet, les dirigeants chinois ont lancé un appel en vue de stimuler la consommation du pays, sans toutefois proposer de mesures concrètes jusqu’à présent.

Le gouvernement vise "environ 5%" de croissance sur l’année, un taux certes enviable dans nombre de pays, mais qui reste pour la Chine bien loin des performances enregistrées ces dernières décennies.

Les autorités souhaitent depuis plusieurs années baser la croissance sur l'innovation, les hautes technologies et la consommation intérieure, et non plus sur les grands investissements étatiques dans les infrastructures.

Ces inquiétudes concernant la conjoncture chinoise ont "contribué à une pression à la baisse sur les prix", selon le cartel. Ce dernier observe en effet une baisse du cours du pétrole entre mai et juillet. Selon le rapport, le phénomène est dû à des ventes spéculatives qui ont atténué les primes liées aux risques géopolitiques et à des indicateurs économiques mitigés.

Vers une hausse des prix au 2eme trimestre ?

Après le léger tassement enregistré, amortissant la hausse des prix observée entre janvier et avril, l'Opep table pour les mois qui viennent sur une demande qualifiée de "solide" pour les carburants de transport, sur route et chez les compagnies aériennes, et estime que des opérations de maintenance dans les raffineries à l'automne et les perturbations climatiques liées à la saison des ouragans pourraient restreindre la production et faire monter les prix au second semestre.

Au final, l'Opep table sur une demande de 104,32 Mb/j pour 2024.

S’agissant de 2025, l'Opep table une demande de 106,11 Mb/j, soit une progression de 1,8 Mb/j, une valeur quasi stable par rapport aux projections précédentes et soutenue principalement par les pays hors OCDE.

Sources : AFP, Opep