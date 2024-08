General Motors : licenciement en Chine, restructuration avec SAIC

Zapping Le Blogauto Essai de la Cupra Born en Laponie

GM souhaite accroître sa rentabilité en se concentrant sur les véhicules électriques et haut de gamme, dans un contexte de baisse des ventes et de concurrence des marques locales.

Une information qui souligne les difficultés auxquelles sont confrontés les constructeurs automobiles étrangers dans le pays où la transition vers l'électrification progresse rapidement .

Les secteurs de la recherche et le développement seraient tout particulièrement impactés.

Au cours des prochaines semaines, GM et SAIC discuteront d'éventuelles réductions de capacité dans le cadre d'un réalignement stratégique de leurs marques vendues en Chine, selon Bloomberg. Cette réévaluation représente un changement majeur dans la stratégie de GM impliquant une transition vers la production de véhicules électriques (VE), en se concentrant sur des modèles premium et en important des voitures haut de gamme.

GM continuera à produire localement des voitures et des véhicules électriques moins chers grâce à la coentreprise avec SAIC et Wuling Motors, dont certains seront exportés depuis la Chine.

Pertes importantes de GM en Chine

Les opérations de GM en Chine ont perdu 104 millions de dollars au cours du deuxième trimestre. Les pertes ont quant à elles totalisé 210 millions de dollars au premier semestre.

GM a été l'une des premières marques automobiles étrangères à entrer sur le marché chinois, et ses ventes, qui ont culminé à 4 millions d'unités en 2017, ont chuté de près de moitié à 2,1 millions l'année dernière.

Outre les véhicules électriques à prix plus abordables de SAIC-GM-Wuling, les autres modèles de véhicules électriques de GM ont enregistré des performances de vente médiocres en Chine, ce qui a entraîné une baisse de ses ventes globales.

Au cours de la période janvier-juillet de cette année, SAIC-GM a vendu 240 579 véhicules, en baisse de 55,14 % par rapport à l'année précédente, selon les données publiées par SAIC plus tôt ce mois-ci.

Plate-forme Ultium introduite en 2021 en Chine

En mars 2020, le géant automobile américain a dévoilé les bases de ses véhicules électriques de nouvelle génération : une technologie appelée Ultium.

A la suite, en avril 2021, sa coentreprise en Chine, SAIC-GM, a dévoilé son plan stratégique pour l'électrification future et la connectivité intelligente et a introduit la plateforme Ultium.

Le 14 septembre 2021, GM a officiellement lancé la plateforme Ultium EV sur le marché chinois. Jusqu'à présent, les marques Cadillac et Buick de GM ont lancé un certain nombre de véhicules électriques basés sur la plateforme Ultium.

Refonte structurelle avec SAIC

General Motors va bientôt rencontrer son partenaire local SAIC pour planifier une refonte structurelle plus vaste de ses opérations en Chine, reconnaissant que le constructeur américain ne verra probablement pas ses ventes revenir aux niveaux records de 2017.

Selon des sources proches du dossier, GM va réduire ses effectifs dans les départements liés au marché chinois, notamment dans la recherche et le développement. Dans les semaines à venir, GM et SAIC discuteront d'éventuelles réductions de capacité dans le cadre d'une réorientation stratégique des marques américaines vendues en Chine.

Cette réévaluation représente un changement majeur de stratégie pour GM , qui a gagné des milliards de dollars en Chine en 2018. Le constructeur automobile se retire alors que de nombreuses marques étrangères sont aux prises avec une profusion de concurrents locaux sur le plus grand marché automobile du monde, qui est désormais confronté à une surcapacité massive.

Le constructeur automobile a déclaré dans un récent document de référence que les constructeurs automobiles chinois accordaient la priorité aux gains de parts de marché plutôt qu'aux profits, ce qui rendait difficile le maintien des volumes de ventes.

En conséquence, GM a déclaré qu'il travaillait avec des partenaires locaux pour restructurer ses opérations chinoises, ce qui entraînerait « une probabilité accrue d'enregistrer des charges futures, qui pourraient être importantes, si les pertes se poursuivent à court terme ».

Un contrat de 30 ans avec l'entreprise publique SAIC doit expirer en 2027 et GM souhaite ramener l'entreprise à une rentabilité durable avant cette date.

L'objectif est de renforcer la position financière de ce partenariat SAIC-GM, qui fabrique les véhicules des marques Buick, Cadillac et Chevrolet, afin qu'il puisse financer ses propres opérations et programmes de développement de véhicules, selon des sources. Les coupes budgétaires nécessaires seront proportionnelles à la baisse des prévisions de ventes, dans le but d'endiguer les flux contreperformants.

GM envisage depuis des mois une restructuration de ses activités en Chine et le directeur financier Paul Jacobson a fait allusion à une réorganisation lors d'une présentation aux investisseurs le 8 août.

« Nous devons rester compétitifs et cela signifie que nous devons examiner l'activité avec notre partenaire pour nous assurer que nous pouvons la rétablir sur le plan de la rentabilité et de l'autofinancement à l'avenir », a déclaré Jacobson à cette occasion. « La Chine peut être un bon atout pour nous et reste un bon atout pour nous" a-t-il ajouté.

Notre avis, par leblogauto.com

GM est l'une des marques automobiles étrangères les plus anciennes à produire localement en Chine, devenant seulement la deuxième marque étrangère à obtenir l'autorisation de le faire en 1997 après Volkswagen AG. Ses ventes ont culminé à 4 millions en 2017 et ont chuté de près de moitié à 2,1 millions en 2023 .

Sources : Bloomberg, Mint