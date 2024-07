CATL/ batteries VE : bénéfice en hausse

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

Bénéfice en hausse de 13,4 %

Le chinois CATL, leader mondial des batteries pour véhicules électriques, a annoncé vendredi un bénéfice net en hausse de 13,4% au deuxième trimestre.

Son bénéfice net a augmenté de 13,4% au deuxième trimestre 2024 en valeur glissante annuelle pour atteindre 12,35 milliards de yuans (1,57 milliard d'euros), selon le communiqué publié par CATL à la Bourse de Shenzhen (Chine), où le groupe est coté.

Guerre des prix sur fond de baisse du cours des matières premières

CATL a toutefois indiqué que la guerre des prix avait impacté le volume de son chiffre d’affaires. La baisse des coûts des matières premières entrant dans la composition des batteries a en effet déclenché une véritable bataille sur le prix entre les acteurs du secteur.

Au final, au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires de CATL a chuté de 13,2% en valeur glissante annuelle, pour atteindre 87 milliards de yuans (11 milliards d'euros).

En mars dernier, CATL avait affirmé qu'il allait réduire le coût de ses batteries jusqu'à 50 % cette année , alors qu'une guerre des prix s'engageait avec le deuxième plus grand fabricant chinois, FinDreams, filiale de BYD.

CATL et BYD fabriquent déjà des batteries pour véhicules électriques sans cobalt (qui est cher et lié au travail des enfants et à des processus d’exploitation minière critiquable) et se lancent désormais dans les batteries au lithium fer phosphate (LFP) . Un procédé d’autant plus intéressant que la croissance de l'offre de lithium devrait dépasser la demande de 34 % au cours des deux prochaines années selon les experts.

Position de leader / dépendance des constructeurs

Le succès de CATL est dû notamment au fait que le géant chinois des batteries produit plus d'un tiers des batteries vendues dans le monde, équipant ainsi une multitude de constructeurs (Mercedes-Benz, BMW, Volkswagen, Tesla, Toyota, Honda et Hyundai) qui peinent à s’en affranchir.

En 2023, le président chinois Xi Jinping s'était dit à la fois "heureux et inquiet" de l'importance mondiale de CATL, dans un contexte de rivalité entre la Chine et les Etats-Unis exposant les sociétés chinoises à des sanctions US, sur fond de protectionnisme.

Des débuts industriels en Europe

Déjà bien implanté à l'international, CATL a inauguré en janvier 2023 sa première usine sur le continent européen en Allemagne.

A l'heure actuelle, il construit en Hongrie le plus important site de production de batteries d'Europe.

CATL bénéficie d’ores déjà un client important pour écouler sa production : l'usine de cellules doit approvisionner en batteries les usines de véhicules Mercedes-Benz en Allemagne et en Hongrie.

Sources : CATL, AFP, CNEV