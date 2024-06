Autos électriques en Europe : l'exception française

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

En Europe, après des mois de folie électrique, le soufflé retombe. On peut analyser cela par un marché qui commence à être saturé, ou des aides qui fluctuent. Toujours est-il que moins de 115 000 VEB ont été immatriculés à 114 308 exactement. Les marchés en Europe sont mouvants. Preuve de cela, la Belgique devient le 3e marché le plus favorable en volume aux VE !

La Belgique connaît un +44,8% quand deux poids lourds que sont l'Allemagne et les Pays-Bas reculent, respectivement, de 30,6% (!) et 11,7%. En France, le VE continue d'être lourdement aidé avec un bonus de 5000 € jusqu'à 47 000 € de prix de vente hors options (notion très importante) et le leasing social qui continue d'être écoulé par les livraisons.

Symptôme du fort ralentissement du VE en Europe, sur les 5 premiers mois de 2024, 556 276 VEB ont été immatriculés soit à peine 2% de hausse par rapport aux 5 premiers mois de 2023. Le recul global semble pour les prochains mois en Europe. Mais le mouvement est aussi un peu global à l'automobile en Europe. En effet, le marché recule de 3% en mai et sur les 5 premiers mois, il ne croît que de 4,6% pour un total de 4,6 millions d'unités.

Depuis 2019, le marché automobile empile les crises. Après le covid et les confinements, il y a eu les pénuries de pièces et composants électriques avant une embellie. Désormais, il y a une réalité économique qui fait ralentir les ventes, avec des véhicules de plus en plus chers.

Le VE de son côté profite encore d'aides généreuses dans certains pays. Toutefois, on voit que même avec ces aides, il ralentit. Il atteint un premier palier d'équilibre qu'il ne dépassera qu'à coup d'aides étatiques, ou de contraintes légales. Un véritable marché de dupes qui profitent principalement aux constructeurs qui font des marges financières bien plus importantes sur ces VE que sur les thermiques où la concurrence est plus féroce.

En instaurant des droits de douane supplémentaires sur les VE produits en Chine, l'Europe participe aussi à la casse de la dynamique du VE dans l'UE. Il faudra attendre que des véhicules "à bas prix" soient produits en Europe pour relancer un peu la machine. La part de marché du VEB est grosso-modo celle des véhicules thermiques Diesel (hors hybrides) : 12,5%.