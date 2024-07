Arabie Saoudite : les partenariats accélèrent l'essor du secteur VE

Zapping Le Blogauto Essai Dacia Jogger

L’Arabie saoudite en faveur de la mobilité durable

Le Forum a comporté une exposition au cours de laquelle des entreprises internationales, telles que le constructeur Lucid Motors, ont présenté des solutions de mobilité durable, en plus de séances de dialogue abordant plusieurs sujets importants du secteur de l'industrie des véhicules électriques, notamment : les solutions de mobilité futures, l'efficacité opérationnelle et la durabilité, le paysage de l'industrie automobile et les opportunités en Arabie saoudite dans le cadre de la stratégie nationale pour l'industrie.

Le Forum a été également l’occasion d’aborder d'autres discussions importantes sur les initiatives futures et les politiques gouvernementales pour la mobilité durable dans le Royaume, en plus des stratégies pour promouvoir l'adoption des véhicules électriques et la nécessité de partenariats entre les secteurs public et privé pour financer et mettre en œuvre de futurs projets.

Investissements étrangers

La société américaine Lucid, qui appartient en partie au Fonds d'investissement public saoudien, a ouvert la première usine du Royaume pour les voitures électriques à King Abdullah City (ouest de l'Arabie saoudite).

En outre, le fonds souverain saoudien a créé la société automobile Ceer, qui devrait attirer des investissements étrangers d'un montant de 149 millions de dollars et contribuer au produit intérieur d'environ 8 milliards de dollars d'ici 2034.

En novembre 2023, le Fonds a également lancé la société EVIQ, spécialisée dans la fourniture de points de recharge électrique dans tout le Royaume, en plus de construire l’infrastructure nécessaire au secteur, et permettant d’augmenter le pourcentage d'utilisation de véhicules électriques au sein de la société saoudienne.

Notre avis

Reste que le secteur des VE n’est pas forcément une « bonne pioche » pour l’Arabie saoudite … En mai dernier, Lucid, société américaine qui appartient en partie au Fonds d'investissement public saoudien a annoncé qu’elle allait supprimer environ 400 emplois dans les mois à venir.

Une mesure radicale prise par le constructeur de véhicules électriques pour réduire ses coûts dans un marché qui subit un important ralentissement à l’heure actuelle.