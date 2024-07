Porsche va prolonger la vie du Cayenne thermique

Zapping Le Blogauto Au volant avec Chat GPT

Coup de mou pour Porsche

Comme bien d’autres, Porsche subit le retournement du marché électrique. Entre les prix élevés, les attentes des consommateurs pas forcément en adéquation, la fin des primes sur certains marchés ou encore le patriotisme du consommateur chinois qui se tourne de plus en plus vers les marques nationales, le véhicule électrique traverse une crise. La berline sportive Taycan en est un bel exemple, avec une chute significative des ventes en 2024 par rapport à 2023, au-delà des 50%. Porsche globalement tire un peu la tronche en 2024, avec un recul global de ses ventes, notamment sur le vital marché de l’empire du Milieu où les concurrents chinois ont su séduire la clientèle premium avec des tarifs bien plus concurrentiels.

Correction de trajectoire

Même si Porsche compte beaucoup sur le Macan EV pour faire décoller sa gamme électrique, le constructeur allemand a remis en question son objectif de passer à 80 % de ventes en électrique d’ici 2030. A l’instar de Ford ou Mercedes qui ont déjà acté une révision de leur trajectoire électrique, Porsche va continuer à développer les motorisations thermiques en parallèle, jusqu’en 2030 et même au-delà pour certains.

Ainsi la marque a confirmé que le Cayenne, dont la prochaine génération doit être 100% EV, continuera d’avoir un “trio de motorisations” essence, hybride et électrique. Mais comme cette quatrième génération est basée sur la plateforme PPE, pour Premium Platform Electric, une architecture 800 volts et n’a pas été pensée comme un modèle multi-énergies, Porsche va donc continuer d’investir en parallèle dans le Cayenne actuel et son V8 biturbo, afin notamment de pouvoir répondre aux différentes normes à travers le monde

Concernant la nouveauté tant attendue du Cayenne EV, « Les tests dans la vie réelle ont commencé », a annoncé Porsche en complément des photos de ses prototypes aperçus. Porsche a précisé que son futur SUV allait aussi être testé sous des températures extrêmes, que ce soit dans le froid ou dans la chaleur. Avant son lancement, « il aura parcouru de plusieurs millions de kilomètres autour du monde », assurait le constructeur, histoire de rassurer la potentielle clientèle sur le niveau d’aboutissement du véhicule.

Des constructeurs obligés d'être réactifs

Cette stratégie de double vie rappelle ce que Fiat a fait avec la 500 mais Fiat a finalement changé son fusil d’épaule : face à la mévente de la 500e et à l’impossibilité pour l’ancienne génération de correspondre aux nouvelles normes, Stellantis a acté le développement d’une nouvelle version micro-hybride dérivée de la 500e actuelle.

De plus en plus de constructeurs pourraient donc pencher vers cette solution, avec plusieurs choix possibles : penser dès le départ leur véhicule comme un modèle multi-énergies (à l'instar des plateformes STLA Large et Medium de Stellantis) ou en faire un modèle 100% électrique principalement puis l’adapter par la suite selon les envies des consommateurs. Surtout, Porsche pourra ainsi jongler avec les spécificités des différents marchés. Si la législation européenne et les échéances rapides tendent vers une accélération de l’offre EV à court terme, d’autres, comme celui des USA, où la thermique a encore de beaux jours devant lui, nécessite de ne pas sacrifier les motorisations traditionnelles.