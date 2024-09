Nissan dévoile au Moyen-Orient la 7ème génération du Patrol

Zapping Le Blogauto Essai Opel Grandland GSE

Nouveau look

Dans la même veine que d’autres véhicules qui avaient une identité de 4x4 affirmée, le Patrol se « SUVise », proposant un design qui tend à concilier la robustesse avec une certaine allure statutaire et classieuse. La calandre en V emblématique de Nissan occupe le devant de la scène, plus large et mieux intégrée à la carrosserie, flanquée de phares en forme de double C dotés de la technologie Adaptive Driving Beam (ADB). La façade arrière du Patrol, qui fait écho à la calandre avant avec une barre lumineuse sur toute la largeur, vient compléter ce style. Visuellement, l’Armada ne se distingue que par les clignotants jaunes, obligatoires en Amérique du Nord. L’allure imposante et statutaire du Patrol est accentuée par des jantes en alliage de 22 pouces. Il se permet également un peu de fantaisie avec l'ajout de quatre options bicolores vibrantes à la palette de couleurs extérieures.

Quelques agréments supplémentaires sont présents, dont l’introduction d'une lampe Puddle Lamp, qui active automatiquement des éléments d'éclairage individuels lorsque les occupants s'approchent du véhicule avec la clé électronique ou déverrouillent les portes. La lampe illumine un motif représentant la silhouette du Nissan Patrol et le texte « Since 1951 » symbolisant l'histoire de la production du SUV. Cette fonctionnalité est un clin d'œil au principe japonais d'omotenashi, ou hospitalité attentionnée, garantissant que chaque interaction avec le Patrol soit spéciale et accueillante.

Nouveau moteur V6

Loin de nos contraintes européennes, le Patrol présenté au Moyen-Orient embarque un nouveau moteur V6 biturbo de 3,5 litres, délivrant une puissance impressionnante de 425 ch et un couple de 700 Nm. Il s'agit d'un changement radical par rapport au moteur V8 sortant du Patrol, avec une augmentation de 7 % de la puissance et de 25 % du couple, ainsi qu'une efficacité énergétique améliorée.Le nouveau moteur V6 biturbo est doté d'un turbocompresseur hautement résistant à la chaleur et d'une pompe à huile de récupération garantissant une lubrification constante sur les pentes et les inclinaisons.

Contrairement à l’Armada, qui ne dispose que du V6 biturbo, le Patrol propose aussi un moteur V6 atmosphérique de 3,8 litres en « entrée de gamme », produisant 316 ch et 386 Nm de couple. Dans les deux motorisations, la puissance étant transférée via une transmission automatique à 9 vitesses.

Le tout nouveau Patrol est équipé d'un système de suspension pneumatique adaptatif disponible de série, permettant un réglage de la hauteur de caisse, une conduite sur route sans effort et des performances tout-terrain. Les conducteurs peuvent sélectionner six modes de conduite distincts : standard, sable, roche, boue/ornière, éco et sport. Le tout nouveau Patrol introduit également un système de verrouillage du mode de transfert 4WD, une première pour Nissan, permettant aux conducteurs de passer d'un mode à l'autre en toute transparence et d'affronter les terrains difficiles en toute simplicité.

Un agrément intérieur en hausse

L'intérieur se veut plus sophistiqué et plus raffiné que les précédentes versions. Il est doté de sièges en cuir matelassé, avec des détails inspirés de l'artisanat traditionnel japonais du bois, le Kumiko. Sur certaines versions, les sièges sont dotés d'une fonction de massage et d'un réglage à huit directions. La sensation d’espace est accentuée par le un toit ouvrant panoramique de série qui invite la lumière naturelle lorsque vous le souhaitez. Un système d'infodivertissement s’insère dans un grand écran horizontal Monolith de 28,6 pouces, comprend deux écrans de 14,3 pouces qui offrent une vue complète de la navigation, du divertissement et des informations sur le véhicule. Les passagers arrière sont également pris en charge avec deux écrans de 12,8 pouces en option, prenant en charge le divertissement en déplacement, via des entrées Miracast, HDMI ou USB.

L'expérience visuelle est complétée par un système d'éclairage ambiant de 64 couleurs avec des arrière-plans en direct personnalisables pour s'adapter à n'importe quelle humeur, améliorant ainsi l'ambiance de la cabine.

Ce Patrol annonce aussi une « expérience audio exceptionnelle » avec son système audio Klipsch Premium à 12 haut-parleurs. Présent sur certaines versions, ce système offre un paysage sonore « immersif et cristallin » (sic), grâce à des composants de précision développés par les ingénieurs de Nissan et de Klipsch. Pour compléter cette sophistication sensorielle, on pourra prendre en option la technologie de refroidissement biométrique. Lorsqu'il est activé, un capteur infrarouge intégré détecte la température corporelle des occupants du siège passager avant et de la deuxième rangée, et ajuste automatiquement les paramètres de flux d'air pour offrir une expérience de refroidissement intuitive.

Les sièges innovants EZ Flex facilitent l'accès à la troisième rangée sans retirer le siège enfant, tandis que la fonction de rabattement et de retour électrique de la troisième rangée offre des solutions de rangement flexibles par simple pression sur l'écran Monolith pour s'adapter en toute transparence aux différents besoins.

La panoplie sécuritaire s'étoffe

Le nouveau Nissan Patrol présente NissanConnect 2.0 avec Google Built-In, une suite technologique avancée qui intègre de manière transparente la navigation, la sécurité et le divertissement dans une plate-forme unifiée. Disponible aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite et bientôt déployé sur d'autres marchés du CCG, il s'agit du premier véhicule Nissan de la région à être équipé de Google Built-In, qui permet une interaction quasi transparente entre la vie numérique d'un client et son véhicule.

Il est doté de la « vue ultra-large » et de la « vue du capot invisible », avec la technologie Invisible-to-Visible qui projette des images en temps réel des obstacles et des repères de navigation sur l'écran d'infodivertissement. Cela est complété par un moniteur 3D Around View qui offre une vue complète à 360 degrés de l'environnement du véhicule, améliorant encore la vigilance du conducteur. Les autres fonctions d'assistance au conducteur comprennent un rétroviseur intelligent et une vue arrière zoom qui améliorent la visibilité arrière, ainsi qu'un freinage d'urgence intelligent avec détection des piétons, un avertissement intelligent de collision avant et un freinage d'urgence automatique arrière, qui alertent les conducteurs des collisions potentielles et appliquent les freins si nécessaire pour atténuer l'impact.

La sécurité à 360° est également assurée par un ensemble complet de sécurité comprenant sept airbags et, pour la toute première fois, des airbags genoux spécialement conçus pour améliorer la sécurité du conducteur.