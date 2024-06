Nicolas Deschaux prend la suite de Stéphane Clair au Paul Ricard

Zapping Le Blogauto Essai DS3 E-Tense 2023

Depuis 18 ans à la tête de la Fédération Française du Sport Automobile, Nicolas Deschaux quitte son poste pour prendre de nouvelles responsabilités du côté du Circuit Paul Ricard. Nicolas Deschaux prend la suite de Stéphane Clair, directeur général en place depuis 12 ans, qui avait annoncé qu'il quitterait son poste en fin d’année. L'ancien président de la FFSA, juriste de formation, sera donc aux côtés de Jean Alesi pour prendre les rênes de l'emblématique circuit varois.

Jean Alesi, le président du circuit Paul Ricard, et proche du nouveau directeur, a commenté :

« J’ai sollicité Nicolas DESCHAUX que je connais bien pour avoir été à ses côtés au Comité directeur de la FFSA pendant de nombreuses années. Je suis convaincu que son expérience et son expertise dans les sports mécaniques acquises à la FFSA, sont de formidables atouts pour le circuit et son devenir »

Nicolas Deschaux :

« Je suis très heureux d’intégrer l’équipe du Circuit Paul Ricard, et particulièrement honoré de pouvoir travailler sous la présidence de Jean Alesi, figure emblématique du sport français. Le Circuit Paul Ricard est non seulement un formidable outil d’animation du territoire, mais aussi une référence internationale en termes de standard d’accueil et de niveau d’infrastructures. Aussi, suis-je non seulement fier, mais aussi impatient de pouvoir œuvrer au développement économique et sportif d’une telle entreprise. »

Dans un communiqué publié ce mercredi, la FFSA a annoncé que son remplaçant après élection était Pierre Gosselin, jusqu'ici secrétaire général de la fédération et président de la Ligue Sport Automobile Ile-de-France.

"Les membres du Comité directeur ont tenu à saluer la vision et l'engagement au service du sport automobile de Nicolas Deschaux durant ses quatre mandats à la tête de la Fédération", ajoute le communiqué. "Je tenais à exprimer, au nom du Comité directeur, toute notre reconnaissance mais aussi nos vœux les plus sincères de succès à Nicolas Deschaux dans l'exercice de ses nouvelles attributions au circuit Paul Ricard", a déclaré le nouveau président de la FFSA. "Nous sommes heureux de savoir qu'il continuera à œuvrer pour le développement et la promotion du sport automobile français." "L'ambition toujours nourrie par Nicolas pour le sport automobile et le karting a permis d'atteindre aujourd'hui un niveau historique de licenciés. Le succès de notre filière de haut niveau ajouté à la bonne santé de nos championnats nationaux doivent être mis au crédit de son action et font de notre Fédération un exemple au niveau international."

Que ce soit le Paul Ricard ou la France en général, il faudra œuvrer pour renforcer l’attractivité de notre pays dans le domaine du sport automobile en attirant de grands évènements. Le WRC n’a plus de rallye de France à son calendrier, le grand prix de France de F1 est parti après un bref retour de quatre éditions et le Mans est régi avant tout par l’ACO. Il faut aussi compter sur les constructeurs, et l'engagement sportif d'Alpine ou de PSA sont en ce sens importants et doivent être encouragés, de même que la poursuite des filières FFSA.

Quant au Paul Ricard, qui accueille de beaux évènements surtout « classiques » comme le grand prix de France historique, les 10.000 tours et les 2 tours d’horloge, souhaitons qu’il soit en mesure d’attirer plus de compétitions modernes d’envergure. Le GT World Challenge en fait partie, de même que le Bol d’Or en moto, mais le potentiel est là pour en faire plus. Le dossier du granx prix de Formule 1 est sur la table, mais c'est un long fleuve pas du tout tranquille !