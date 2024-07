La Lancia Ypsilon HF plus puissante que prévu

Zapping Le Blogauto Essai de la Volkswagen ID3 (2023)

40 "CV" gagnés

La Lancia Ypsilon HF, présentée en mai dernier, devait initialement, disposer de 240 chevaux. Ensuite, Stellantis a annoncé que l'Alfa Romeo Junior Veloce (qui dispose du même groupe motopropulseur électrique) verrait sa puissance finalement portée à 280 chevaux, lui donnant donc la primauté dans la hiérarchie. Mais au final, l'Ypsilon recevra également ce surplus de puissance et comptera donc sur 280 CV, au même titre que le Junior.

On ne sait pas la raison de cet écart de 40 chevaux entre l'annonce initiale et la présentation officielle en France à la presse qui vient de se dérouler. Le même traitement est-il également prévu pour l'Abarth 600e, qui doit disposer initialement de 240 CV ? Le Junior Veloce avait en quelque sorte une « exclusivité » de puissance, qu’il perd donc au profit d’un alignement avec Lancia. Stellantis veut vraisembllement mettre tous les atouts du côté de cette dernière pour la relancer, après des années de léthargie. Est-ce aussi une manière de justifier davantage les tarifs ?

Sous le capot de l'Ypsilon HF 2025, et donc du Junior, nous trouverons un moteur M4 , fabriqué dans l’usine Stellantis de Trémery, dernier-né de la marque eMotors, fruit de l’entente Stellantis / Nidec. Ce M4 peut offrir une puissance allant de 210 ch à 285 ch pour un couple de 345 Nm. La HF doit être capable d'atteindre 100 km/h en seulement 5,8 secondes, pour un poids qui serait contenu à 1,6 tonne. On ne sait pas s'il y aura un son artificiel comme celui équipant la Fiat 500e Abarth.

Positionnements

Cette stratégie interroge, alors qu’au sein du groupe VW par exemple, une « hiérarchie » de puissance est toujours respectée au sein des gammes sportives. Si la Audi RS E-TRon GT grimpe jusqu’à 925 CV désormais après son récent restylage, elle reste derrière la Porsche Taycan qui dépasse les 1000 CV dans sa version la plus puissante. De même, le Lamborghini Urus Performante SE, avec 800 CV, reste devant le Porsche Cayenne Turbo SE Hybrid qui compte sur 739 chevaux, tandis que le Audi RSQ8 Performance est à 640 CV.

Quoi qu’il en soit, la tendance du marché devrait inciter les constructeurs à la prudence. Les nouvelles voitures de sport électriques n’ont pas encore reçu un accueil très heureux sur le marché, d’autant que le prix n’est pas anodin. Les spéculations tablent sur du 45.000 euros pour la HF, voire 48.000 pour le Junior Veloce. La 500e Abarth devrait déjà faire réflechir Stellantis, puisqu’elle s’est moins vendue moins que la Ferrari Roma en Italie ! Et que dire des Folgore de Maserati. D’ailleurs, les dernières indiscrétions suggèrent que le nouveau Stelvio d’Alfa Romeo, prévu en 2025, pourrait finalement sortir en hybride, et non pas uniquement en électrique, alors que la tendance du marché EV s'est retournée depuis fin 2023.