GM licencie plus de 1 000 employés du secteur logiciels

Dans un communiqué, le porte-parole de GM, Kevin Kelly, a déclaré que l'entreprise « doit simplifier pour plus de rapidité et d'excellence, faire des choix audacieux et donner la priorité aux investissements qui auront le plus grand impact. En conséquence, nous réduisons certaines équipes au sein de l'organisation Logiciels et Services » a-t-il argumenté.

GM repense sa stratégie logicielle

GM a repensé sa stratégie logicielle après avoir rencontré des problèmes depuis le lancement de plusieurs nouveaux véhicules électriques.

Le constructeur automobile a récemment rappelé plus de 20 000 SUV électriques Cadillac Lyriq en raison d'un problème logiciel qui pourrait provoquer l'activation intempestive du système de freinage antiblocage, augmentant ainsi le risque d'accident. Plus tôt cette année, GM a stoppé la vente du Chevrolet Blazer électrique en raison d'un problème logiciel.

Le Lyriq et le GMC Hummer EV ont connu d'autres problèmes logiciels qui ont nécessité des rappels, gâchant des lancements très attendus.

Nominations

Ces licenciements témoignent de la pression croissante du constructeur automobile de Detroit dans le domaine des logiciels intégrés à ces nouveaux véhicules et interviennent après que les dirigeants de GM ont nommé en juin Baris Cetinok et Dave Richardson à la tête de l'entité.

Forts de plusieurs années d'expérience dans le domaine technologique dans la Silicon Valley, tous deux ont rejoint GM en septembre 2023 Cetinok possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine des produits, de l'ingénierie et de la conception au sein d'entreprises telles que Microsoft, Amazon et Apple. Richardson a travaillé chez Apple pendant 12 ans en tant que responsable de l'ingénierie, chargé de stimuler l'innovation et l'efficacité de l'infrastructure pour des services tels qu'iCloud, FaceTime et Siri.

Les problèmes logiciels impactent d’autres constructeurs

GM n'est pas le seul à avoir des problèmes de logiciels. Ses concurrents Volvo Cars, Volkswagen et Tesla ont tous connu cette situation, ce qui montre à quel point un logiciel fonctionnant correctement peut être vital pour les clients.

Selon les experts, une grande partie du défi auquel les entreprises automobiles traditionnelles, tant les constructeurs automobiles que les fournisseurs, ont été confrontées est liée à leurs organisations et à leurs processus qui n'étaient pas vraiment configurés pour le développement de logiciels automobiles modernes.

« Ils font des logiciels depuis des décennies, mais la nature du développement de logiciels a fondamentalement changé ces dernières années, et le développement de véhicules modernes définis par logiciel est un processus beaucoup plus complexe que par le passé » affirme l’un d’entre eux.

En dehors de l'usine de Warren, où GM emploie plus de 20 000 personnes, les employés concernés travaillent principalement en Californie, à Austin, au Texas, au Canada.

Sources : Reuters, Bloomberg