Canicule : vers une baisse de production des raffineries en Europe et USA ?

Zapping Le Blogauto La Porsche Panamera en avant premiere

Les raffineries européennes construites pour résister avant tout au froid

Les températures extrêmes observées en Grèce et en Pologne – plus de 40 degrés Celsius – rendent difficiles les opérations normales des raffineries dans les deux contrées. «Les raffineries européennes ont été conçues dans les années soixante et soixante-dix», a déclaré Alan Gelder, vice-président du raffinage, des produits chimiques et des marchés pétroliers au cabinet de conseil Wood Mackenzie, à Bloomberg. Ajoutant que «le monde est devenu plus chaud depuis » … laissant ainsi entendre que les infrastructures n’étaient plus adaptées.

Effet boomerang ? Bloomberg attribue les difficultés rencontrées par les raffineurs au changement climatique … lui-même en partie induit par leurs propres activités liées à la consommation des hydrocarbures.

Vers des restrictions de production ?

Les raffineries conçues pour le temps froid ont du mal à gérer les températures élevées, ce qui pourrait entraîner des restrictions potentielles de la production, alerte Bloomberg.

◦ Le changement climatique aggrave la situation, certaines raffineries pourraient se voir contraintes de réduire leurs taux de traitement.

Si certes les raffineurs s'adaptent à la situation, tous ne sont pas encore au point. Bloomberg indique ainsi que les raffineries d’Europe ont généralement été conçues pour résister aux températures négatives.

En raison de températures élevées, certaines raffineries devraient réduire leur production pour éviter les défaillances d'équipement et d'autres problèmes que les hautes températures peuvent causer dans une raffinerie qui n'a pas été équipée pour les gérer. Selon un analyste, certaines raffineries pourraient être contraintes de réduire leurs taux de traitement de 15 % sur une période de 24 heures à un moment donné cet été. L’impact sera d'autant plus grand que la demande en carburants sera forte.

Les raffineries US également concernées

Aux États-Unis, les raffineries sont également confrontées à la chaleur estivale. Les installations sur la côte est et dans le Midwest pourraient être les plus vulnérables aux perturbations causées par la chaleur sur les opérations normales. Elles-aussi ont été construites pour résister au froid hivernal, pas à la chaleur estivale.

Sources : Bloomberg