La location automobile a encore de beaux jours devant elle

Selon l’INSEE, dans le monde, la location de voiture représente près de 120 milliards de dollars en 2021. Depuis, le chiffre d'affaires a dépassé les 138 milliards de dollars en 2023 et pourrait atteindre les 223 milliards de dollars d’ici 2027. En France, le chiffre d’affaires est de 16 milliards d’euros, toujours selon l’INSEE. Les Français sont accros à la location principalement pendant les vacances scolaires avec des pics à la fois de nombre de location, mais aussi de durée. En moyenne, on est sur 9,6 jours de location en France.

La technologie permet de nouvelles fonctionnalités

Parmi les tendances qui sont encore fragiles, il y a la location de véhicules électriques. Après un fort engouement, certains loueurs ont fortement réduit leur parc de VE. En cause, principalement la valeur résiduelle (de revente) qui n’était pas à la hauteur et des frais d’entretien plus élevés que prévus. Pourtant la demande semble là et la location d’une automobile électrique devrait se reprendre dans les prochaines années. La mobilité durable est une tendance forte qui s’étend dans nos sociétés.

De nouveaux services technologiques, apparus il y a quelques années, sont de plus en plus demandés par les consommateurs. C'est le cas de la location de voiture 100% digitale comme Virtuo. Pas de paperasse ni d'attente au comptoir, tout se fait via l'application mobile : de la réservation, à l'état des lieux jusqu'au démarrage du véhicule.

Cette nouvelle manière de louer une voiture à la demande permet une plus grande flexibilité grâce à une location simple, pratique et accessible 24h/24 et 7j/7. La possibilité de se faire livrer sa voiture en bas de chez soi est même possible dans certaines villes ce qui permet d'optimiser encore plus son temps.

Toujours sur la flexibilité de la location, certaines enseignes proposent des locations « one way ». Au lieu de ramener son véhicule dans la station ou l’agence de départ, on peut le laisser à destination. Pratique lorsque l’on fait un déménagement par exemple ou que l’on part pour plusieurs semaines dans un endroit sans avoir besoin d’un véhicule sur place.

Toujours plus de flexibilité et de services

On peut même aller plus loin dans le service et trouver des loueurs qui amènent le véhicule à l’endroit souhaité (domicile, travail, autre). Ainsi, on peut s’éviter le trajet vers l’agence de location et demander à laisser le véhicule à tel aéroport, ou gare ferroviaire. Le loueur se charge de récupérer le véhicule. Évidemment, ces services ont un coût et c’est à vous de regarder si le jeu en vaut la chandelle. Le temps c’est de l’argent, mais également le confort personnel.

Un des reproches régulièrement fait à la location de voiture est qu’on a souvent un autre véhicule que celui réservé. Quand c’est un véhicule « supérieur », on peut faire avec, mais quand on a réservé, par exemple, un véhicule 7 places et que l’on en a que 5, cela peut coincer. C’est pour cela qu’on a désormais des loueurs qui garantissent le véhicule réservé. Un engagement ferme et des gammes de véhicules qui s’élargissent, de la citadine au grand SUV, en passant par la sportive ou la voiture de luxe pour une occasion spéciale.

La location continue de proposer des fonctionnalités plus anciennes et répandues comme la possibilité de réserver un trajet multimodal. C’est par exemple une location de voiture jusqu’à une gare, couplée avec un billet de train puis une location à destination. Ces agences prennent en charge la triple réservation pour vous. Un genre de service de conciergerie pour, là encore, se simplifier la vie.

Avec les technologies, la location entre particuliers se développe fortement. Cela permet de réduire sa propre empreinte carbone en louant son véhicule à quelqu’un d’autre, en plus de l’aspect financier. Pour le locataire, cela permet un prix plus attractif et la possibilité de trouver un particulier proche de chez soi. Cette possibilité de location entre particuliers est d’autant plus facilitée par les nouvelles ouvertures électroniques des voitures via smartphone. On donne l’accès au véhicule pour tel jour, à telle heure et on peut le retirer à la fin de la location. Plus d’échange de clefs. Là encore une grande flexibilité.

Les entreprises aussi ont des services évolués à disposition comme de la location mensuelle. Cela permet d’alimenter les flottes d’entreprise et d’adapter le nombre de véhicules de façon fluide.

Ces innovations sont en grande partie impulsées par les avancées technologiques et les changements dans les comportements des consommateurs, qui cherchent plus de flexibilité, de commodité et de durabilité dans leurs options de transport.