On a lu : GP Comique 2023, l'héritage de Fiszman

En fait, c'est plus qu'une bédé puisqu'il y a de nombreux textes (hors bulles) de Joshua Buda qui accompagnent les illustrations de Bnysimo. Cela permet d'alterner les dessins et les textes, de survoler certains GP avant de revenir dessus. Bref, de consommer cet album comme on le veut.

Surtout cela permet de se rappeler des GP qui pour certains, 1 an après sont déjà un peu oubliés. Avec des situations exagérées et des dialogues qui ont peut-être eu lieu, ou pas. Et ça, c'est le talent des deux compères qui extraient en une ou deux planches et les textes la substantifique moelle des courses et de la saison.

Dans le propos, on retrouve donc la petite impertinence qu'avait Fiszman. Et c'est aussi saupoudré de jeux de mots bien nazes comme on les aime ! Comme "Mode Corniche : on" pour le GP de Jeddah. Bref, 85 pages (oui c'est presque le double d'un album d'Asterix le Gaulois !) pour vous replonger dans la saison 2023 de la F1.

Auto-édité après une campagne participative réussie sur les réseaux sociaux, GP Comique 2023 est imprimé en France ce qui ne gâche rien. On souhaite, pour les deux compères mais aussi pour notre plus grand bonheur, que cet album soit le premier d'une longue série. D'ailleurs les planches sur la saison 2024 sont en cours.

Si vous voulez, vous pouvez suivre Benny Simo sur X et vous verrez un peu les coulisses comme les nombreuses notes prises durant les GP pour ensuite les transcrire en planche de dessins en extrayant le meilleur. C'est d'ailleurs, pour le moment, le seul moyen pour commander un album GP Comique 2023, directement par l'un des auteurs (ici BnySimo sur X ). Par contre, les stocks restant sont limités et pour le moment aucune réédition de ce premier opus n'est à l'ordre du jour. Dond, dépêchez-vous.