F1 : Magnussen suspendu à Bakou pour l'ensemble de son oeuvre

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

Franchement, on aurait parié que cela serait arrivé bien avant tant Magnussen est mauvais en piste avec les autres pilotes. Il n'est pas le pilote rugueux qu'il croit, il est juste imbuvable et mérite cette suspension avant de partir (une deuxième fois) de la Formule 1.

Au grand prix de Monza, Magnussen a une nouvelle fois posé son cerveau et fait un freinage plus que tardif sur Gasly. Pour avoir causé une collision, le Danois a pris deux points de plus sur sa licence. Il en avait 10. Cela complète le total et fait automatiquement tomber la sanction. Ces points de pénalité sont conservés sur 12 mois.

Evidemment, fidèle à son attitude depuis qu'il est en F1, Magnussen ne comprend pas la pénalité, arguant qu'il ne s'agit que d'un petit contact sans conséquence pour Gasly. "Heureux avec notre course. Je ne sais pas ce qu'il se passe avec ces pénalités. Je veux dire, elles veulent dire quoi ? On a eu un léger contact au virage 4, aucun dommage sur les voitures. Cela n'a eu aucune conséquence, personne n'a rien perdu. Nous avons tous les deux manqué le virage, mais hey, c'est la course".

Pour appuyer son propos, il ajoute : "Je ne comprends vraiment pas, honnêtement. J'ai vu Nico environ à 300 km/h, presque à taper les barrières avec le contact avec Ricciardo. Et Ricciardo n'a pris que 5 secondes. J'ai pris 10 secondes pour mon accrochage. Je ne comprends pas ce qu'il se passe".

Si on peut lui accorder que la cohérence des pénalités laisse à désirer, comme souvent en F1, Magnussen paie ici pour l'ensemble de son oeuvre. Il devrait aller plaider sa cause, mais peut de chance que la décision ne change. Ce sera donc une grande première en F1. Magnussen sera à jamais le premier pilote suspendu pour 12 points sur sa licence depuis l'introduction du système.

Pour Haas, la solution sera sans doute de titulariser Oliver Bearman, actuel pilote de F2 et qui sera dans le baquet l'an prochain. Bearman a déjà fait une apparition en F1 en Arabie Saoudite pour remplacer Carlos Sainz chez Ferrari après son opération de péritonite.