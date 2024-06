énorme scoop en F1: Lance Stroll prolongé chez Aston Martin

Zapping Le Blogauto Essai Cupra Formentor VZ5 sur neige

Il s'agit du dernier développement dans un marché des pilotes en évolution rapide, Alpine ayant confirmé plus tôt jeudi matin que Pierre Gasly avait signé un nouvel accord pluriannuel. Le renouvellement de Stroll avec l'équipe de Silverstone intervient après qu'il ait laissé entendre avant le Grand Prix d'Espagne que des nouvelles de ses projets suivraient « bientôt ». On ne peut pas dire que le suspense était à son comble !

Stroll a fait ses débuts en F1 avec Williams en 2017, passant deux saisons chez Grove avant de passer chez Racing Point, devenu Aston Martin en 2021 suite au rachat de l'équipe par un consortium dirigé par...son père, Lawrence Stroll. Il est sans doute l’un des pilotes, si ce n’est le pilote le plus « contesté » dans sa place au sein du peloton, son statut de « fils à papa » protégé lui collant à la peau depuis son arrivé dans la discipline voilà déjà 7 ans.

Un volant usurpé ?

Sans être mauvais (il a quand même une pole position, trois podiums et pas mal d'arrivées dans les points), Stroll est critiqué pour ses performances en dents de scie et récemment peu convaincantes (74 points contre 206 à Alonso en 2023 et pas mal de carbone cassé), sans oublier les nombreux crashs et incidents de poste dans lesquels il est impliqué. Stroll avait fait l’objet de rumeurs l’an passé le sortant de la F1, mais sans surprise, sa place, bien protégée par papa Stroll, n’est pas menacée. Cette année, il semble moins largué par rapport à Fernando Alonso, mais le recul dans la hiérarchie d’Aston Martin invisibilise le problème.

Cela signifie qu'Aston Martin conservera le même équipage pour une troisième campagne, Stroll conservant sa place aux côtés du double champion du monde Fernando Alonso, qui a récemment signé son propre renouvellement de contrat.

Le principal intéressé a commenté, plus "loquace" que d'habitude :

« Je suis très heureux de m'être engagé à rester avec l'équipe pour 2025 et au-delà. C'est incroyable de voir tout le chemin parcouru au cours des cinq dernières années ; nous avons tellement grandi en tant qu’équipe et il y a encore tellement de choses à espérer."

Mike Krack, directeur de l'équipe chez Aston Martin, a ajouté que l'équipe était « ravie » de poursuivre sa relation avec Stroll pour les années à venir. Pas de surprise non plus de ce côté-là.